Ünye-Akkuş-Niksar kara yolunun temeli atıldı

ORDU'nun Ünye ve Akkuş ilçeleri ile Tokat'ın Niksar ilçesini birbirine bağlayan Ünye-Akkuş-Niksar kara yolunun temel atma töreni, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in katılımıyla yapıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ordu'nun Ünye ve Akkuş ilçeleri ile Tokat'ın Niksar ilçesini birbirine bağlayan Ünye-Akkuş-Niksar kara yolunun temel atma törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Adil Karaismailoğlu, son 21 yılda eser ve hizmet fırtınasının devam ettiğini belirterek, "Türkiye, devlet aklı ile üretilmiş planlar ve projeler sayesinde alıp, başını gidiyor. Tabii ki bu, birilerinin zoruna gidiyor, gidecek de. Milletimiz ile milletimizin yolunu açmaya devam edeceğiz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de "Samsun, Ordu ve Trabzon artık el ele büyüyecek. Doğu Karadeniz bundan sonra bambaşka olacak. Yatırımlarıyla, hizmetleriyle Türkiye'nin rekabet edebileceği çok daha üst seviyeleri göreceğiz. Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde son 21 yıldır bir başka hikaye yazılıyor. Eğitimden sağlığa, ulaştırmadan altyapıya, enerji ve savunma sanayiye kadar her alanda vatandaşlarımızın 50-60 yıl geç ulaştığı bir döneme tekabül ediyor. Başörtüsü yasakları, katsayı uygulamaları gibi antidemokratik uygulamaların nasıl kaldırıldığını bizzat biliyorum. Böylesine kritik bir projeyi, sadece Ordu'nun Tokat'a değil; Akdeniz'e bağlanmasının, nefes borusunu açan bir yolu hızlı bir şekilde hizmete alacağı için Sayın Bakanı'ma şükranlarımı sunuyorum. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'mızın tüm imkanlarını Türkiye'nin her noktası nasıl elde ettiyse; bundan sonra da çok daha fazla bir şekilde değerli hemşerilerimizin hizmetine sunacaktır" dedi.