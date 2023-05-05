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Bakan Karaismailoğlu yaralıları ziyaret etti

Bakan Karaismailoğlu yaralıları ziyaret etti

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon'un Akçaabat ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen kaza sonucu yaralananları hastanede ziyaret etti.

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU'NDAN YARALILARA ZİYARET

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, virajı alamayıp yol kenarındaki evin duvarına çarparak devrilen büyükşehir belediyesine ait yolcu midibüsünde yaralananları, tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti. Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alınan yaralılara ve ailelerine geçmiş olsun dileklerinde bulunan Karaismailoğlu, kaza ile ilgili sosyal medya hesabından da yayınladığı mesajında, "Trabzonumuzun Akçaabat ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun, mekanları Cennet olsun" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk Başar - Güncel

Adil Karaismailoğlu Akçaabat Trabzon Güncel Haberler

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