Trabzon'da 193 Spor Kulübüne 6 Milyon 157 Bin Lira Yardım Yapıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon'da faaliyet gösteren 193 yerel spor kulübüne toplamda 6 milyon 157 bin lira ayni ve nakdi yardım yapıldığını açıkladı. Karaismailoğlu, amatör sporların desteklenmesinin sosyal hayatı canlandırmak için önemli olduğunu belirtti.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Sosyal hayatı canlandırmak gerek. Bunun için en önemli kısım ise amatör sporların, bireysel sporların desteklenmesi. Bu gençlerin gözlerindeki ışıltıyı Türkiye ve dünyaya yaymamız bizim görevimiz olacak. Burada büyük bir enerji var" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından, Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle, Trabzon'da faaliyet gösteren 193 yerel spor kulübüne toplamda 6 milyon 157 bin lira ayni ve nakdi yardım yapıldı. Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen programa, AK Parti'den Trabzon 1'inci sıra milletvekili adayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Trabzon Şube Başkanı Cahit Erdem, protokol, amatör spor temsilcileri ve sporcular katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Mimar Sinan Ortaokulu öğrencileri, halk oyunları gösterisi sundu.