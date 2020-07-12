Kadınlar azmetti, 1,5 milyon metrekarelik boş arazi ayçiçek tarlasına döndü
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Kadınlar azmetti, 1,5 milyon metrekarelik boş arazi ayçiçek tarlasına döndü

Bursa'da beyaz et üzerine üretim yapan fabrikada pandemi sürecinde moral bulmak için kendilerini bahçe işlerine veren kadın çalışanlar sayesinde fabrikanın 1,5 milyon metrekarelik boş arazileri verimli hale geldi.

Kadınlar azmetti, 1,5 milyon metrekarelik boş arazi ayçiçek tarlasına döndü
12.07.2020 13:12 | Son Güncelleme: 12.07.2020 13:16

Bursa'da beyaz et üzerine üretim yapan fabrikada pandemi sürecinde moral bulmak için kendilerini bahçe işlerine veren kadın çalışanlar sayesinde fabrikanın 1,5 milyon metrekarelik boş arazileri verimli hale geldi. Kısıtlama zamanı kendilerini bahçe işlerine veren kadınlar, normalleşme ile birlikte ektikleri ürünlerin meyvelerini toplamaya başladı.

Bursa'da beyaz et üretiminin öncü firmalarından HasTavuk'un kadın çalışanları, korona virüs sürecinde yaptıkları proje ile firmalarına hem renk getirdi hem de kazanç sağladı. Pandemi sürecinde moral bulmak için bahçe işlerine dadanan kadın çalışanlar, firma sınırları içerisinde oluşturdukları hobi bahçelerinde domates, salatalık, biber ve patlıcan ekip yetiştirdi. İş yerine ait geniş ve boş arazilere de ayçiçek ekilmesi için harekete geçen kadınlar, 5 aylık süreçte 1,5 milyon metrekareye yakın boş arazinin ayçiçek tarlasına dönüşmesine vesile oldu. Kadınların hobi olarak başlattığı proje sayesinde hasat zamanı elde edilen çiçek yağından para kazanan firma, ayçiçeklerinden üretilen yemler sayesinde milyon dolarlık tasarruf yaptı. Kendi ihtiyacını karşılayan firma, taleplere göre elde ettiği yemleri satıp para da kazanmaya başladı.

Pandemi zamanı moral bulmak için tarlada zaman geçiren kadınlar, normalleşme ile birlikte ektikleri ürünlerin meyvelerini toplamaya başladı. Öğle aralarını topuklu ayakkabılarıyla tarlada ve hobi bahçelerinde domates, biber ve patlıcan toplayarak geçiren kimisi satın alma müdürü, kimisi halkla ilişkiler, kimisi genel müdür asistanı, kimisi ise veteriner olan kadınların görüntüsü dikkat çekti.

Kadın çalışanlar adına konuşan HasTavuk firmasının Halkla İlişkiler Müdürü Bircan Özkan, "Biz bir proje olsun diye yola çıkmadık. İnsan olarak yaşadığımız dünyaya, çevremize ve doğaya sahip çıkalım istedik. Biz HasTavuk kadınları olarak pandemi sürecinde motivasyonu arttırabilmek için önce küçük hobi bahçeleri oluşturduk. Domates, patlıcan, salatalık, biber gibi ürünleri ekerek mola saatlerimizi değerlendirmeye çalıştık. Bir süre sonra yem fabrikamızda özellikle tavukçuluk sektöründe ihtiyacımız olan buğday, yonca, ayçiçeği ve mısır gibi ihtiyaçları gördük ve daha büyük arazilerde kendi tavuklarımıza yedireceğimiz yemlerde kullanılmak üzere bu ürünleri üretmeye başladık. Öyle ki zamanla çevremizden gelen taleplere de cevap vermeye başladık. Biz bu projeye dünyamıza, toprağımıza, doğamıza borcumuz olduğu için başladık. Toprağı ekerek, üreterek, emek vererek kadının gücünü ortaya koymaya çalıştık. Çevremize olan saygımızı ortaya koymaya çalıştık ve başarılı da olduk" diye konuştu.

500 bin metrekare kapalı alanda bir yandan tavuk eti üretimi yaparken geri kalan 1,5 milyon metrekarelik arazide zeytin, meyve, ayçiçeği, buğday, mısır, yonca ekili olan firmanın yine sınırları içerisinde sebze ve meyve yetiştirilen hobi bahçeleri ile 10 binin üzerinde dikili ağacı bulunuyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

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