MSB: Son bir haftada 63 terörist etkisiz hale getirildi

MELİS YILDIRIM

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk; "Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil; son bir haftada 63 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece, 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 229'u Irak'ın, 353'ü Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 582 olmuştur" bilgisini verdi. Aktürk ayrıca, "Hudutlarımızda; son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 138 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıslardan 4'ü terör örgütü mensubudur" dedi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Salonu'nda haftalık bilgilendirme toplantısı yaptı. Aktürk, özetle şöyle konuştu:

"İstiklal Marşı'nın kabulünün 103'üncü yılında Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Milli Mücadele kahramanlarımızı ve Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, yine, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kara Harp Okulu'na girişinin 125'inci yıl dönümünü bir kez daha kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümünde egemenlik ve bağımsızlığımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor; hayatta olan kahraman gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz. Öte yandan, gece gündüz demeden halkımızın sağlığı için fedakarca görev yapan asker ve sivil tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyoruz.

Başarıyla icra edilen operasyonlarla Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil; son bir haftada 63 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece, 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 229'u Irak'ın, 353'ü Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 582 olmuştur. Son olarak geçtiğimiz hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'daki Hudut Karakolumuza teslim olmuştur.

"HUDUTLARIMIZDA SON BİR HAFTADA YASA DIŞI YOLLARLA GEÇMEYE ÇALIŞAN 138 ŞAHIS YAKALANDI"

Birliklerimizin imkan ve kabiliyetlerinin sürekli olarak geliştirildiği, dünya standartlarında ve teknoloji yoğunluklu sistemlerle korunan hudutlarımızda; son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 138 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıslardan 4'ü terör örgütü mensubudur. 2 bin 861 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı bin 747'ye yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 34 bin 447 olmuştur.

İsrail, Ramazan ayının hassasiyetini de göz ardı ederek Filistinli sivilleri hedef almaya devam etmektedir. İsrail, uyguladığı bu katliama derhal son vermelidir.

İlk milli fırkateynimiz TCG İSTANBUL'a entegrasyonu yapılan Milli Dikey Lançer Atım Sistemi (MİDLAS) ile HİSAR-D Kontrol Test atışı, 10 Mart'ta Sinop açıklarında başarıyla icra edilmiş, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda Zırhlı Tanksavar Aracının (UMTAS CİRİT/Paletli) muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmış, Bakanlığımıza bağlı ASFAT ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü arasında imzalanan '8 adet Liman Kontrol Botu Projesi' kapsamında, yerli ve milli asayiş ve emniyet botu ASBOT'un yedincisi 9 Mart'ta teslim edilmiştir."

YUNANİSTAN İLE GÜVEN ARTIRICI ÖNLEMLER TOPLANTISI...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile bugün Irak'a yapacağı ziyaret ve kısa süre önce Türk askerlerinin sınır ötesinde Iraklı yetkililerle yaptığı toplantının sorulması üzerine Bakanlık yetkilisi, Aralık 2023'te Ankara'da yapılan Güvenlik Zirvesi'ni anımsatarak, Zirve'nin ikinci toplantısının bugün Irak'ta yapılacağını kaydetti. Yetkili devamında, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu görüşmelerde güvenlik ve askeri işbirliği konuları öncelikli olmak üzere terörle mücadelede ortak bir anlayış geliştirilmesi ele alınacaktır. Ankara'daki toplantıda terör örgütü PKK'nın her iki ülke için de 'ortak tehdit' olduğu vurgulanmıştı. Bu zirvede terörle mücadelede ve hudut güvenliğinde görüş alışverişinde bulunulacak ve ayrıca enerji gibi farklı konular da konuşulacak.

Türk komutanların sınır ötesinde yaptığı toplantı ise Pençe-Kilit Harekat bölgesinin sınırları içerisinde gerçekleştirilmiştir. Iraklı yetkililerle olan toplantıda, Irak-Türkiye sınır hattının güvenliği ele alınırken Irak vatandaşlarının güvenliğini arttırmaya yönelik tedbirler de görüşüldü. Önümüzdeki dönemde bu tarz işbirliği ve koordinasyon toplantıları devam edecektir."

Üst düzey Bakanlık yetkilisi, Yunanistan ile yapılacak Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı'nın takvimine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Yunanistan ile karşılıklı olarak pozitif gündeme odaklandığımız bir dönem içerisinde bulunmaktayız. İki taraf arasında oluşan pozitif diyaloğun sürdürülmesinin önemini vurguladığımız bu dönemde çözüm odaklı bir yaklaşım ile dürüst ve yapıcı bir ilişki tesis etmenin iki ülkenin de yararına olacağına inanıyoruz. Bu bakımdan Güven Artırıcı Önlemler toplantılarını da özellikle önemsiyoruz. Güven Artırıcı Önlemler toplantılarının iki taraf arasında diyaloğun sürdürülmesi açısından önemli bir fırsat olduğuna inanıyor ve bu doğrultuda bir sonraki toplantının Nisan ayının sonunda Atina'da gerçekleştirilmesine yönelik planlama yapıldı.Türkiye olarak adımlarımızı bu çerçevede atıyor, bununla birlikte milli menfaatlerimizden taviz vermeme konusundaki kararlılığımızı sürdürdüğümüzü her fırsatta yineliyoruz."

"F-35 KONUSUNDA ÖDEDİĞİMİZ PARAYI GERİ ALABİLECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Türkiye'nin F-35'e dönüp dönmeyeceği sorusuna yetkili, "Şuan için F-35 konusunda her iki ülkenin tutumunda bir değişiklik bulunmamaktadır. Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi; F-35 konusunda ödediğimiz parayı geri alabileceğimizi düşünüyoruz. Bu konuda da görüşmeler devam etmektedir. Bizim bu aşamada KAAN'a odaklanmamız lazım" yanıtını verdi.

Birleşik Krallık'tan talep edilen Eurofighter Typhoon savaş uçağı tedariğindeki son duruma dair yetkili, "Eurofighter teminine yönelik girişimlerimiz devam etmektedir. Bu konuda Birleşik Krallık yetkilileri ile Alman yetkililer görüşmeleri sürdürmektedir. Bizim beklentimiz müttefiklerimizin ittifakın ruhuna ve ortak güvenlik perspektifine uygun kararlar almasıdır. Biz olumlu sonuç alınacağına inanmaktayız" dedi.