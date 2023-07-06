MSB: 2023'te 794 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savuma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Albay Zeki Aktürk, "1 Ocak'tan itibaren terörle mücadele harekatı bölgesinde 19'u büyük, 301'i orta çaplı olmak üzere 320 operasyon icra edilerek 21'i son bir haftada olmak üzere 794 terörist, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar ise...

MİLLİ Savuma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Albay Zeki Aktürk, "1 Ocak'tan itibaren terörle mücadele harekatı bölgesinde 19'u büyük, 301'i orta çaplı olmak üzere 320 operasyon icra edilerek 21'i son bir haftada olmak üzere 794 terörist, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar ise Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil 38 bin 137 terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Albay Zeki Aktürk, bakanlıkta bilgilendirme toplantısı düzenledi. Milli Savuma Bakanı Yaşar Güler de toplantıya sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Güler, iletişim ve etkileşimin baş döndürücü bir hızla arttığını belirterek, dezenformasyon ve bilgi kirliliğiyle mücadelenin büyük önem taşıdığını söyledi. Günümüzde gerçek ve güvenilir bilgiye ulaşmanın her zamankinden daha kıymetli hale geldiğini vurgulayan Güler, "Bu anlayışla bakanlık olarak tüm faaliyetlerimizi büyük bir şeffaflık içinde icra ederken faaliyet alanlarımıza ve gelişmelere ilişkin kamuoyunu sizlerin aracılığıyla ilk elden bilgilendirmeye devam edeceğiz" dedi. Güler daha sonra basın mensuplarına çalışmalarında başarılar dileyerek, salondan ayrıldı.