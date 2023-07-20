MSB: Son 1 haftada 35 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savuma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Albay Zeki Aktürk, "Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil; son 1 haftada icra edilen operasyonlarla, 35 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı bu yıl içinde 848'e, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar ise 38 bin 191'e ulaşmıştır" dedi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Albay Zeki Aktürk, bakanlıkta, son 1 haftada yapılan faaliyetlere ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi. Aktürk, 2 gün önce MSB'ye bağlı Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi'nin Ankara'da bulunan Kapsül Fabrikası'nda meydana gelen yangınla ilgili adli ve idari soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Öte yandan bakanlık kaynakları; Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'deki birliklerini takviye etiği ve yeni askeri sevkiyat gerçekleştirdiği iddiasına yönelik; konunun yakından takip edildiğini ve şu ana kadar böyle bir tespit bulunmadığını aktardı. Rusya tarafından durdurulan Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılmasına yönelik olumlu bir havanın olup olmadığına yönelik soru üzerine ise kaynaklar, "Biz bu anlaşmanın 4'lü bir şekilde mevcut durumu ile devam etmesinden yanayız. Bu konudaki girişim ve çabalarımızı sürdürüyoruz. Girişimler devam ettiği sürece de İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin (MKM) yeterli personel ile operasyonel olarak kalmasını sağlayacağız. Rus personel merkezden ayrıldı" cevabını verdi.