MSB: Son bir haftada 37 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savuma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, "Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 37 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı bu yıl içinde bin 388'e, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar ise 38 bin 731'e ulaşmıştır" dedi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, son 1 haftada yapılan faaliyetlere ilişkin, bakanlıkta bilgilendirme toplantısı düzenledi. Aktürk, PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini ifade ederek, "Terörü kaynağında yok etme stratejisi ile Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 37 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı bu yıl içinde bin 388'e, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar ise 38 bin 731'e ulaşmıştır. Ayrıca Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerinde bulunan terörist hedeflere yönelik 1, 3 ve 4 Ekim'de hava harekatları icra edilmiştir. Bu kapsamda teröristlerce kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 58 hedef başarıyla imha edilmiştir. Hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi devam etmektedir. Terör inlerini bir gece ansızın yerle bir etme azim ve kararlılığımız; eli kanlı teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar artan bir şiddetle sürecek, gereken yer ve zamanda terör yuvaları yok edilmeye devam edilecektir" diye konuştu.

'SAYIN BAKANI'MIZ, IRAK SAVUNMA BAKANI İLE GÖRÜŞÜYOR'

Sınır ötesinde icra edilen terörle mücadele operasyonlarının, komşu ülkelerin egemenlik haklarına ve toprak bütünlüğüne saygılı olarak yapıldığını vurgulayan Aktürk, "Terörle mücadelemiz, Irak ile yakın iş birliği içinde devam etmektedir. Bu kapsamda bugün bakanlığımızda; Sayın Bakanı'mız ile Irak Savunma Bakanı arasında başta terörle mücadele ve hudut güvenliği olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularının ele alınacağı bir görüşme gerçekleştirilmektedir" dedi.

Türkiye'nin Suriye'deki harekat alanlarına taciz ve saldırı girişimlerinin de devam ettiğini bildiren Aktürk, "Nitekim, yıl içerisinde birliklerimize yönelik gerçekleştirilen 348 taciz ve saldırıya gerekli karşılık verilerek 22'si son bir haftada olmak üzere bin 13 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede istikrarın sürdürülmesi için gerekli tüm tedbirler alınmakta, Suriyeliler'in emniyetli bir ortama geri dönüşlerinin sağlanmasına yönelik çalışmalara da devam edilmektedir" diye konuştu.

'BU YIL 166 BİN 611 KİŞİ, HUDUDU GEÇEMEDEN ENGELLENDİ'

Sınırlarda yasa dışı göçle mücadelenin etkin önlemlerle sürdürüldüğünü aktaran Aktürk, "Son bir haftada hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 530 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 9'u FETÖ terör örgütü üyesidir. 4 bin 196 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece, 1 Ocak'tan bu yana hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 8 bin 593'e yükselmiştir. Yakalanan şahıslardan 369'u FETÖ mensubu olmak üzere toplam 533 terör örgütü mensubu kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 166 bin 611 olmuştur. Teknolojik vasıtalarla desteklenmiş fiziki güvenlik tedbirleri ve tesis edilen çok katmanlı emniyet sistemi ile korunan hudutlarımızda; birliklerimizin imkan ve kabiliyetleri geliştirilmeye ve etkin önlemler alınmaya devam edilmektedir" dedi.

Türkiye'nin, NATO'nun komuta ve kuvvet yapısı ile harekat ve misyonlarına önemli katkılar sağlamaya devam ettiğini söyleyen Aktürk, "Bu kapsamda, 10 Ekim'de icra edilmesi planlanan KFOR Komutanlığı (NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü) devir teslimine ilişkin hazırlıklar devam etmektedir. Görevi devralacak KFOR Komutanımız Tümgeneral Özkan Ulutaş, 25-29 Eylül tarihleri arasında NATO Karargahı ve SHAPE'te (Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargahı) inceleme ve koordinasyon faaliyetlerini tamamlamış, 3 Ekim itibarıyla Kosova'ya intikal etmiştir. KFOR Komutanlığı ülkemiz sorumluluğunda da, NATO ve Birleşmiş Milletler kararlarına uygun olarak, uluslararası sorumluluğun gerektirdiği tam bir tarafsızlık ve şeffaflık ile görevini yerine getirmeyi sürdürecektir" diye konuştu.

'OPERASYONLAR, TÜRKİYE'NİN EN DOĞAL HAKKI'

Bakanlık kaynakları, PKK/KCK ve diğer terörist unsurlarını etkisiz hale getirmek, terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen operasyonların; uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa hakkı doğrultusunda Türkiye'nin en doğal hakkı olduğunu bildirdi. Kaynaklar, operasyonların bu doğrultuda yapıldığını ve yapılmaya da devam edeceğini aktararak; PKK/YPG nerede faaliyet gösteriyorsa göstersin, Türkiye için meşru hedef olduğunu bildirdi. Kaynaklar ayrıca başta dost ve müttefik ülkeler olmak üzere diğer ülkelerin bu teröristlerin yakınlarında bulunmamaları gerektiği uyarısını yineledi.

'KARA HAREKATI TEK SEÇENEK DEĞİL'

Irak'ın kuzeyine yönelik kara harekatının tek seçenek olmadığını da bildiren kaynaklar, askeri yöntemlerle hedeflerin ele geçirilmesinde birçok hareket tarzının olduğuna dikkat çekerek,

tek hedefin Türkiye'ye tehdit oluşturan terör örgütlerinin yok edilmesi olduğunu belirtti.

Kaynaklar, dün Milli Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı ve MİT Başkanı ile Genelkurmay Başkanı'nın da katılımıyla gerçekleştirilen toplantının da genel bir güvenlik değerlendirmesi ve istişare toplantısı olduğunu bildirdi. Toplantıda, Ankara'daki son terör saldırısı dahil güvenlik konusundaki durum ve yapılacaklara ilişkin genel bir istişare yapıldığını ve ihtiyaç olduğu zamanlarda bu tür toplantıların devam edebileceği kaydedildi.