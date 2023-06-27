Konyaaltı Belediyesi Kurban Bayramı'nda Dönüşümlü Mesai Sistemi Uygulayacak

Konyaaltı Belediyesi, Kurban Bayramı'nda temel hizmetlerin aksamaması için bazı birimlerinde dönüşümlü mesai sistemine geçerek bayram tatili boyunca hizmet verecek. İlçe sakinlerinin rahat ve huzurlu bir bayram geçirebilmesi için bayram mesaisi yapacak birimler; Halkla İlişkiler, Zabıta, Temizlik İşleri ile Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğü olarak belirlendi.

Konyaaltı Belediyesi, Kurban Bayramı'nda temel hizmetlerin aksamaması için bazı birimlerinde dönüşümlü mesai sistemine geçerek bayram tatili boyunca hizmet verecek.

Konyaaltı Belediyesi, Kurban Bayramı'nda vatandaşların mağdur olmaması ve temel hizmetlerin aksamaması için dönüşümlü mesai sistemine geçti. İlçe sakinlerinin rahat ve huzurlu bir bayram geçirebilmesi için bayram mesaisi yapacak birimler; Halkla İlişkiler, Zabıta, Temizlik İşleri ile Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğü olarak belirlendi.

Temel hizmetlerde aksama yaşanmaması için her bayramda bu uygulamaya gittiklerini kaydeden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, bayram boyunca hijyen, temizlik ve güvenlik için ekiplerinin sahada olacağını kaydetti.

Temizlik işlerinin aksamaması için 7/24 çalışmalar sürerken Halkla İlişkiler Müdürlüğü ise vatandaşların günlük sorunlarına çözüm bulmak adına dönüşümlü mesai yapmaya devam edecek. Zabıta ekipleri de kurban kesim yerleri başta olmak üzere tüm gıda işletmelerine yönelik denetimler için sahada olacak.