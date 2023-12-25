Japonya, PKK'yı terör örgütü olarak tanıdığını teyit etti

Japonya Kamu Güvenliği İstihbarat Teşkilatı (PSIA) Köançösaçö Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı, ülkesinin Pkk'yı terör örgütü olarak tanımasına yönelik politikasında değişiklik olmadığını belirterek, " Pkk'yı ve eylemlerini kınıyoruz, şimdiye kadar kınadık ve bundan sonra da kınayacağız, bunu vurgulamak istiyorum." dedi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun Kasumigaseki bölgesinde PSIA Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı, AA muhabirine, ismini paylaşmadan "Uluslararası Terörizm Görünümü 2023" raporunda terör örgütü Pkk'ya ilk etapta yer verilmemesine ilişkin açıklamada bulundu.

Yetkili, terör örgütü Pkk'nın ülkesinde "Uluslararası Terörizm Görünümü 2023" raporunda yer almamasının hata olduğunu ve bu yanlıştan geri dönüldüğünü söyledi.

Pkk'nın terör örgütü listesinde yer almamasının yanlış anlaşılmaya yol açtığını kabul ettiklerini kaydeden yetkili, "Uluslararası Terörizm Görünümü 2023, bir nevi yanlış anlaşılmaya yol açtı. Yanlış anlaşılmaya yol açan kısımlar bulundu, bunları sildik, kaldırdık." dedi.

Rapora, terör örgütü Pkk'ya ilişkin, "Bu konu hakkında Uluslararası Terörizm Görünümü 2022'ye müracaat ediniz." şeklinde bilgilendirme eklediklerini vurgulayan yetkili, internet sitesini de güncellediklerini belirtti.

" Pkk'yı ve eylemlerini kınıyoruz"

Yetkili, Japonya'nın Pkk'yı terör örgütü olarak tanımasına yönelik şimdiye kadar sürdürdüğü politikada değişiklik olmadığını vurgulayarak, "(Bu konuda) Japonya'nın politikasının aynı şekilde devam ettiğinin ve bu konuda ufak da olsa bir değişiklik olmadığının anlaşılmasını arzu ediyoruz. Pkk'yı ve eylemlerini kınıyoruz, şimdiye kadar kınadık ve bundan sonra da kınayacağız, bunu vurgulamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

AA'ya demeç vererek Japonya'nın bu konudaki pozisyonunu uluslararası kamuoyuna duyurmayı hedeflediklerini kaydeden yetkili, PSIA'nın internet sitesinde Uluslararası Terörizm Görünümü'nün açıklandığı bölümde ve oradaki notlarda daha fazla detaya erişilebileceğini belirtti.

Türkiye- Japonya ilişkilerinin, 1890'da Japonya açıklarında batan Ertuğrul Fırkateyni'nin manevi mirası üzerine inşa edildiğini anımsatan yetkili, iki ülke diplomatik ilişkilerinin 2024 yılında 100. yılına erişmesinden heyecan duyduklarını söyledi.

PSIA'nın raporunda terör örgütü Pkk'ya ver verilmemişti

Japonya Adalet Bakanlığına bağlı PSIA kuruluşunun güncellediği "Uluslararası Terörizm Görünümü 2023" raporunda Başlıca Uluslararası Terör Örgütleri listesi ile Genel Eğilimler Grafiği'nde terör örgütü Pkk'ya yer verilmemişti.

El-Kaide, Boko Haram, Eş-Şebab, DEAŞ, Japon Kızıl Ordu ve Aum Şinrikyo gibi hem yerel hem uluslararası terör örgütlerinin bulunduğu listede Pkk'ya yer verilmemesi, kasım ayında Türk basınına yansımış ve Türk kamuoyunun tepkisini çekmişti.

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği, 6 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Pkk'nın PSIA'nın terör örgütleri listesine dahil edildiğini açıklamıştı.

Açıklamada, PSIA'nın uluslararası terör örgütleri listesinin bulunduğu internet sitesinin güncellendiği ve daha önce listede yer almadığı görülen Pkk'nın eklendiği duyurulmuştu.

Açıklamada, "Japonya hükümetinin, Pkk'yı, 2002 yılı itibarıyla mal varlığının dondurulması gereken terörist ve benzeri örgütler arasına dahil ettiği ve PKK tarafından gerçekleştirilen terör eylemlerini kınadığı" vurgulanmıştı.