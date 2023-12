Kocasinan Belediyesi Çözüm Merkezi ile Vatandaş Taleplerine Hızlı Çözüm

Kocasinan Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Çözüm Merkezi ile vatandaşların talepleri hızlıca çözüme kavuşturuluyor. Çözüm Merkezi'ni en torpilli numara olarak niteleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Özellikle başımızın tacı olan vatandaşımızı önemsiyoruz ve beklentilerini hızlı bir şekilde karşılamak için merkezimizle sonuç odaklı çözüm üretiyoruz" dedi.

Çözüm Merkezinin; tüm belediyecilik hizmetlerini tek bir çatı altında aktaran bir birim olduğunu belirten Başkan Çolakbayrakdar, yapılan hizmetleri, merkezi bir yönetim tarzının sahaya yansıması olarak niteledi. Çözüm Merkezi ile daha hızlı iletişim ve operasyon refleksi daha yüksek belediyecilik yaptıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, "25 Ağustos 2016 yılında hayata geçirdiğimiz Çözüm Merkezi, Kayseri'nin en torpilli telefon numarasıdır. Çünkü vatandaş benden bir talepte bulunduğu zaman bende 0(352) 222 70 00'nolu numarayı arayıp, söylüyorum. Bundan dolayı torpilli hat diyoruz. Herkesin rahatlıkla ulaşabileceği ve herkesin belediyeyle olan taleplerini bu hat üzerinden yönetebileceği bir telefon numarasıdır. Bir telefonla belediyenin tüm birimlerine ulaşabileceğiniz ve hizmeti vatandaşın ayağına götüren bir iletişim hattıdır. Biz diyoruz ki; ' Kocasinan Belediyesi'ne ve 'Başkana' her turlu ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda bu uygulama ilçe sakinlerimizle belediyeyi birlikte yönetme tarzıdır. Vatandaşlarımızın beklentilerini isteklerini ve taleplerini yerine getirebiliyorsak, vatandaşlarımızı mutlu edebiliyorsak yönetim tarzı olarak doğru bir yönetim sergiliyoruz demektir. Bu anlayışı da sahaya yansıtma noktasında atmış olduğumuz önemli adımlardan bir tanesidir" ifadelerini kullandı.

"Çözüm merkeziyle taleplere anında yanıt veriyoruz"

Çözüm Merkezi ile daha hızlı iletişim ve operasyon refleksi daha yüksek belediyecilik yaptıklarının altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, "Vatandaşımız, bizim baş tacımızdır. Vatandaşımızı önemsiyoruz ve beklentilerini hızlı bir şekilde karşılamak için Çözüm Merkezi ile sonuç odaklı çözüm üretiyoruz. Özellikle pandemi süreci gibi hiç evinden çıkamayan vatandaşımızın yanında olduk. Yani Kocasinan Belediyesi hiç düşünmediğiniz zaman ansızın yanınızda oluyor. Sadece talep değil, zaman zaman vatandaşımızın memnuniyetini ve teşekkürlerini alıyoruz. Ayrıca Çözüm Merkezinin yazılımı tamamen belediye personelimiz tarafından yapılmış olan bir sistemdir. Her türlü iletişim kanalından bizlere ulaşılıyor. İlçe sakinlerimiz, isteklerini yüz yüze iletebilmenin yanı sıra her türlü iletişim kanalı; sosyal medya, Kocasinan Belediyesi'nin web sitesi, mobil uygulamalı cep telefonu ve Whatsapp hattı 0(352) 222 70 00' nolu telefon numarasından her şekilde belediyeye anında ulaşabiliyor. Kocasinan Belediyesi hem 7/24 saat çalışan bir belediye hem de 7/24 saat ulaşılan bir belediyedir" diye konuştu.

"Yeni ve örnek uygulama ile vatandaş, anında çalışmaları öğreniyor"

Yeni bir uygulamayı daha hayata geçirdiklerine değinen Başkan Çolakbayrakdar, "Fen İşleri Müdürlüğü'müzün sahadaki yapmış olduğu bütün çalışmaları, Kocasinan Belediye'mizin wep sitesi www.kocasinan.bel.tr adresinde açtık ve vatandaşımızın takibine sunduk. Vatandaşlarımızı, yapılan çalışmanın hangi aşamada olduğunu ve hangi mahallede ne yapılıyorsa sürecin tamamı hakkında bilgilendiriyoruz" şeklinde konuştu. - KAYSERİ