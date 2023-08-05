Kripto Para Borsası BingX, Kullanıcı İşlem Deneyimini Geliştiren Yeni Özelliklerini Duyurdu

Kripto para borsası BingX, kullanıcı işlem deneyimini geliştirmek amacıyla üç yeni teknoloji özelliğini tanıttı. Çift Fiyat Mekanizması, Garantili Fiyat ve Yükseltilmiş Sinyal Alım Satımı kullanıcılara gelişmiş esneklik, adil ve profesyonel işlem yetenekleri sağlamayı hedefliyor. BingX'in Halkla İlişkiler ve İletişim Direktörü Elvisco Carrington, yükseltmelerin önemini vurgulayarak kullanıcılarına rekabet avantajı sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Kripto para borsası BingX, sürekli vadeli işlemlerde kullanıcı işlem deneyimini geliştirmeyi amaçlayan üç teknoloji özelliğini duyurdu. Tanıtılan yükseltmelerin, kullanıcılara gelişmiş esneklik, adil ve profesyonel işlem yetenekleri sağlamak için tasarlanan 'Çift Fiyat Mekanizması', 'Garantili Fiyat' ve 'Yükseltilmiş Sinyal Alım Satımı'nı kapsadığı belirtildi.

Konu ile ilgili olarak BingX'in Halkla İlişkiler ve İletişim Direktörü Elvisco Carrington, yükseltmelerin önemini vurgulayarak "BingX, kripto alım satım deneyimini üst düzeye çıkaran çığır açan ve profesyonel özellikleri sürekli olarak sunarak kullanıcılarımıza rekabet avantajı sağlamaya kararlıdır. Piyasaya sürülen tüm bu son özellikler, inovasyon ve kullanıcı merkezliliğe olan bağlılığımızın altını çiziyor. Sürekli vadeli işlem konusundaki son güncellemelerle BingX, kullanıcılarını başarı için gelişmiş araçlarla güçlendiren öncü bir platform olarak konumunu sağlamlaştırıyor" diye konuştu.

Tanıtılan yükseltmelerle ilgili marka tarafından şu bilgiler paylaşıldı:

"Çift Fiyat Mekanizması: Çift Fiyat Mekanizması adil alım satımı sağlamak ve kullanıcıları zorunlu likidasyona yol açabilecek anormal piyasa koşullarından korumak için tasarlanmıştır. Piyasa dalgalanmaları, piyasa fiyatı ile spot fiyat arasındaki farkı önemli ölçüde genişleterek kapsamlı zorunlu likidasyonlara yol açabilir. BingX, eşit bir oyun alanı arayışında, piyasa dalgalanmasını engellemek ve BingX kullanıcılarını potansiyel kayıplardan korumak için Çift Fiyat Mekanizmasını kullanmaktadır. Bu önlem yalnızca adil bir alım satım ortamı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda tüm kripto para sektörünün güvenilirliğini de güçlendirir. Çift Fiyat Mekanizması, bir kullanıcının açık pozisyonlarının gerçekleşmemiş kar ve zararını (PnL) hesaplamak için 'İşaret Fiyatı' ve 'Son Fiyat' olmak üzere iki fiyat sunarak çalışır. Son Fiyat, İşaret Fiyatından önemli ölçüde saptığında devreye girer. Bu gibi durumlarda mekanizma, kullanıcının pozisyonları için likidasyon tetikleme fiyatını Son Fiyat yerine İşaret Fiyatına göre ayarlar.

Garantili Fiyat: BingX, planlı ve zarar durdurma emirleri sırasında kayma sorunlarıyla mücadele etmek için, daha önce başlatılan Garantili Zarar Durdurma (Stop-Loss) özelliğine dayanan Garantili Fiyatı (GTD) başlattı. GTD mekanizması etkinleştirildiğinde, kullanıcıların pozisyonlarının önceden belirlenmiş fiyattan gerçekleştirilmesini sağlayarak onları şiddetli piyasa dalgalanmalarının ortasında bile gereksiz kayıplardan korur. Sektörde bir ilk olan bu özel işlev, kullanıcılara eşsiz bir likidite sunmakta ve üstün ve yüksek likiditeye sahip bir yatırım ortamı yaratmaktadır.

Yükseltilmiş Sinyal Alım Satımı: BingX, özel bir girişimle, kullanıcılara TradingView'den BingX'teki kalıcı emirlere kadar otomatik strateji takibine sorunsuz erişim sunan Yükseltilmiş Sinyal Alım Satımını sunar. Bu geliştirme ile BingX sadece basit emir verme imkanı sunmakla kalmıyor, aynı zamanda strateji tabanlı talimatlar için desteği de entegre ediyor. Bu özelliğin avantajları arasında TradingView ve BingX arasında doğrudan bağlantı, ek API entegrasyonlarına olan ihtiyacın ortadan kaldırılması, niceliksel alım satımın tüm kullanıcılar için erişilebilir hale getirilmesi ve BingX'te sınırsız ücretsiz kullanım yer almaktadır. Bu esnek strateji talimatları, kullanıcıların işlem sırasında alım satımları özelleştirmesini ve ince ayar yapmasını sağlayarak kullanıcı dostu bir deneyim sunar."