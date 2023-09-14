Tuğamiral Zeki Aktürk: "Tsk'nın Terörle Mücadelesini Karalama Çabalarına Karşın Kahraman Ordumuz Mücadelesini Tek Bir Terörist Kalmayıncaya Kadar...

Millî Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bugüne kadar komşularımızın ve tüm dünyanın gözü önünde icra ettiği bütün harekât ve operasyonlarda uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız kapsamında sadece teröristleri hedef almakta; sivillerin, tarihî, dinî ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için azami dikkat göstermekte, hiçbir ordunun göstermediği bir duyarlılık sergilemektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin son derece onurlu ve şeffaf bir şekilde sürdürdüğü terörle mücadeleyi lekelemek ve başarısına gölge düşürmek isteyen çevrelerce gerçekleştirilen kara propaganda ve dezenformasyon çabalarına karşın kahraman ordumuz; bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şehitlerinin kanını yerde bırakmayacak, terörle mücadelesini tek bir terörist kalmayıncaya kadar aynı azim ve kararlılıkla sürdürecektir” dedi.

MELİS YILDIRIM

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bugüne kadar komşularımızın ve tüm dünyanın gözü önünde icra ettiği bütün harekat ve operasyonlarda uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız kapsamında sadece teröristleri hedef almakta; sivillerin, tarihi, dini ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için azami dikkat göstermekte, hiçbir ordunun göstermediği bir duyarlılık sergilemektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin son derece onurlu ve şeffaf bir şekilde sürdürdüğü terörle mücadeleyi lekelemek ve başarısına gölge düşürmek isteyen çevrelerce gerçekleştirilen kara propaganda ve dezenformasyon çabalarına karşın kahraman ordumuz; bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şehitlerinin kanını yerde bırakmayacak, terörle mücadelesini tek bir terörist kalmayıncaya kadar aynı azim ve kararlılıkla sürdürecektir" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlığın faaliyetlerine ilişkin bugün bilgilendirme toplantısı düzenledi. Aktürk, şöyle konuştu:

"SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ'NİN 102'NCİ, İZMİR'İN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 101'İNCİ YIL DÖNÜMÜNÜ KUTLUYORUZ"

"Harp tarihinin en uzun meydan muharebesi olan ve savunmadan taarruza geçişimizin sembolü haline gelen Sakarya Meydan Muharebesi'nin 102'nci, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümünü bir kez daha, 19 Eylül Gaziler Günü ile Mustafa Kemal Atatürk'e 'Gazi' unvanı ve 'Mareşal' rütbesi verilişinin 102'nci yıl dönümünü ise şimdiden kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere milli mücadele kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, hayatta olan gazilerimize ve fedakar ailelerine sağlık ve esenlikler diliyoruz.

Yine, 133 yıl önce Türk-Japon dostluğu için yola çıkan ve dönüş yolunda fırtınaya yakalanarak batan Ertuğrul fırkateynindeki şehitlerimizi de rahmetle yad ediyoruz.

Ayrıca; İtalya'da düzenlenen Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa Şampiyonu olan Down Sendromlu Türkiye Futsal Milli Takımımızı kutluyor, şanlı bayrağımızı gururla dalgalandıran kahraman evlatlarımıza her daim başarılar diliyoruz.

"SON BİR HAFTADA 44 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil; 1 Ocak'tan itibaren Terörle Mücadele Harekatı bölgesinde 44'ü son bir haftada olmak üzere bin 229 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 38 bin 572'ye ulaşmıştır. Kahraman Mehmetçiğin büyük bir fedakarlık ve olağanüstü gayretle yürüttüğü bu başarılı mücadele sonucu terör örgütüne ağır darbe vurulmuş, örgütün hareket kabiliyeti bitme noktasına getirilmiştir.

"TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİMİZ SADECE TERÖRİSTLERİ HEDEF ALMAKTA; SİVİLLERİN, TARİHİ, DİNİ VE KÜLTÜREL VARLIKLAR İLE ÇEVRENİN ZARAR GÖRMEMESİ İÇİN AZAMİ DİKKAT GÖSTERMEKTE"

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bugüne kadar komşularımızın ve tüm dünyanın gözü önünde icra ettiği bütün harekat ve operasyonlarda uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız kapsamında sadece teröristleri hedef almakta; sivillerin, tarihi, dini ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için azami dikkat göstermekte, hiçbir ordunun göstermediği bir duyarlılık sergilemektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin son derece onurlu ve şeffaf bir şekilde sürdürdüğü terörle mücadeleyi lekelemek ve başarısına gölge düşürmek isteyen çevrelerce gerçekleştirilen kara propaganda ve dezenformasyon çabalarına karşın kahraman ordumuz; bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şehitlerinin kanını yerde bırakmayacak, terörle mücadelesini tek bir terörist kalmayıncaya kadar aynı azim ve kararlılıkla sürdürecektir.

"SON BİR HAFTADA YASA DIŞI YOLLARLA GEÇMEYE ÇALIŞAN 467 ŞAHIS YAKALANMIŞTIR"

Diğer yandan Bakanlığımız, FETÖ ile mücadelesini de yeni bilgi, belge ve veriler ışığında kararlılıkla sürdürmektedir, sürdürecektir. Cumhuriyet tarihimizin en yoğun tedbirleri ve tesis edilen çok katmanlı emniyet sistemi ile korunan hudutlarımızda; son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 467 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 24'ü FETÖ mensubu olmak üzere 36'sı terör örgütü üyesidir. 2 bin 828 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece yıl içerisinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 6 bin 890'a yükselmiş, yakalanan şahıslardan 340'ı FETÖ mensubu olmak üzere toplam 487 terör örgütü mensubu kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 153 bin 412 olmuştur. Ayrıca, yılbaşından bu yana icra edilen operasyonlarda toplam 4 bin 869 kilogram uyuşturucu ele geçirilmiştir.

Suriye'de istikrarın bir an önce tesis edilmesi, Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşleri ve normalleşmenin sağlanmasına yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Diğer taraftan operasyon bölgelerindeki güvenlik ve istikrarın sürdürülmesi çerçevesinde gerekli tüm tedbirler alınmakta ve teröristlerin saldırılarına misliyle karşılık verilmektedir. Nitekim, terör örgütü tarafından harekat bölgelerimize bu yılın başından itibaren 298 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, verilen karşılık ile 39'u son bir haftada olmak üzere 903 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Halihazırda Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Azerbaycan ordusunun modernizasyon ve eğitim faaliyetleri ile Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde mayın/el yapımı patlayıcı arama ve imha faaliyetlerine destek vermeye devam etmektedir. Kafkasya bölgesinin barış içinde, geleceğe emin adımlarla yürüyeceğine inanıyor, Ermenistan'ın uzatılan barış elini tutmasını temenni ediyor, Azerbaycan ve Ermenistan arasında kalıcı barışın tesis edilmesine yönelik samimi çabaları desteklediğimizi bir kez daha ifade ediyoruz.

Bu vesileyle 15 Eylül Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun 105'inci yıl dönümünü şimdiden kutluyor, Nuri (Killigil) Paşa'yı ve komutasındaki Kafkas İslam Ordusunun kahraman şehit ve gazilerini rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz.

6-8 Eylül tarihleri arasında Güvence Tedbirleri, 12 Eylül'de NEXUS ACE eğitimi, 13 Eylül'de ise Tespit, Konumlama ve Takip kapsamında NATO uçuş görevleri icra edilmiştir. Yine; 8-15 Eylül tarihleri arasında Türkiye-Azerbaycan İkili SAT, SAS Tatbikatı, 11-15 Eylül tarihleri arasında; Şehit Yüzbaşı Cengiz TOPEL Akdeniz Fırtınası Tatbikatı, Sea Breeze-3 Tatbikatı, Ramstein Guard Eğitimi, 11-27 Eylül tarihleri arasında Türkiye-Macaristan Birleşik Özel Kuvvetler Tatbikatı, 11-22 Eylül tarihleri arasında ise Yıldırım Seferberlik Tatbikatı icra edilmektedir.

Ayrıca; 18-29 Eylül tarihleri arasında Dynamic Messenger/Repmus - 2023 Tatbikatı'nın, 18-30 Eylül tarihleri arasında; Sonsuz Kardeşlik - II (Birleşik Özel Kuvvetler Tatbikatı-Pakistan) ile Kafkas Kartalı (Birleşik Özel Kuvvetler Tatbikatı-Azerbaycan) Tatbikatı'nın, 18-22 Eylül tarihleri arasında ise Kararlılık-2023 Tatbikatı'nın icra edilmesi planlanmaktadır.

Diğer yandan, İtalya Deniz Kuvvetlerine ait ITS SAN MARCO gemisi tarafından 6-9 Eylül tarihleri arasında Alsancak/İzmir'e liman ziyareti gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca; Bakanlığımız ile Fransa Savunma Bakanlığı heyetleri bugün (14 Eylül) Paris'te Stratejik Diyalog Toplantısı kapsamında; ikili ilişkiler, NATO ile bölgesel savunma ve güvenlik konuları hakkında görüş alışverişinde bulunacaktır.

"TCG BATIRAY DENİZALTIMIZ YARIN HAVUZLANACAKTIR"

Denizaltılarımızın havuzlanması için ihtiyaca yönelik özel olarak tasarlanan ve Bakanlığımıza bağlı ASFAT ana yükleniciliğinde inşa edilen, kendi boyutunda dünyada tek olan denizaltı havuzunda ilk olarak yarın (15 Eylül) TCG BATIRAY denizaltımız havuzlanacaktır. Denizlerdeki hakimiyetimiz için önemli olan bu faaliyet, Gölcük Tersanesi Komutanlığında gerçekleşecektir.

"KARDEŞ LİBYA HALKI İLE KARDEŞ FAS HALKINA GEÇMİŞ OLSU N DİLEKLERİMİZİ İLETİYORUZ"

Kasırga felaketi nedeniyle uluslararası yardım çağrısında bulunan dost ve kardeş Libya'ya yardım elini uzatan ilk ülke olarak Hava Kuvvetlerimize ait uçaklarla AFAD'ın arama-kurtarma ekipleri ve yardım malzemelerinin nakli gerçekleştirilmiştir. Kardeş Libya halkı ile deprem felaketi yaşayan dost ve kardeş Fas halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

"BM BARIŞ GÜCÜ TARAFSIZLIK İLKESİNE ZARAR VERECEK BAZI TAVIR VE DAVRANIŞLAR İÇİNE GİRİYOR"

Kıbrıs'ta Birleşmiş Milletler (BM) askerinin Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı bir askeri darp ettiği olaya ilişkin soru üzerine Bakanlık yetkilileri şu değerlendirmede bulundu:

"BM Barış Gücü son dönemde Ada'da hassasiyetle koruması gereken tarafsızlık ilkesine zarar verecek bazı tavır ve davranışlar içine giriyor. 11 Eylül'deki temizlik faaliyeti sırasında Güvenlik Komutanlığı personelinin bulunduğu alana gelen BM Barış Gücü personeli de temizlik yapacakları gerekçesiyle bölgeye girmeye çalışırken çıkan tartışma sırasında bir Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı personeli, BM Barış Gücü personeli tarafından yumruk atılarak darp edilmiştir. Olayın ardından Barış Gücü Komutan Vekili özür dileyerek personel hakkında detaylı soruşturma ile gerekeni yapacağını bildirmiş, KKTC Dışişleri Bakanlığı da olaya çok sert tepki vermiştir. BM Barış Gücü unsurlarının, Pile Yol Projesi konusunda hassas bir dönemden geçildiği sırada Burhan Tan Sokağı'nda orantısız tepki ortaya koymasının ardında Rum tarafına sempatik görünmek ve Türk tarafını zor duruma düşürme gayreti olabileceği değerlendirilmektedir."

Türkiye ve Yunanistan arasındaki Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı ile ilgili ise yetkililer, "Yoğun şekilde koordinasyon çalışmaları ile takvimlendirme süreci devam ediyor. Yakın zamanda sonuca ulaşmayı bekliyoruz" ifadesini kullandı.

"BÖLGESEL HUZUR VE İSTİKRARA GİDEN YOL KAPSAMLI BİR BARIŞ ANLAŞMASININ İMZALANMASINDAN GEÇİYOR"

Kaynaklar, Ermenistan-Azerbaycan arasındaki son gelişmelere yönelik Ermenistan'ın bölgede ateşkes ihlalleri yaptığı hem de siper kazdığı, yeni mevziler açtığının gözlemlendiğini belirtti. Gerginliğin azaltılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüştüğü hatırlatılarak, "Ermenistan provokasyon ve tahrikleri bir kenara bırakıp barış müzakerelerine ve iş birliğine odaklanmalıdır. Bölgesel huzur ve istikrara giden yol kapsamlı bir barış anlaşmasının imzalanmasından geçiyor. Bunun için de Zengezur koridorunun açılması büyük öneme sahiptir" değerlendirmesinde bulunuldu.