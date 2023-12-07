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Sivas'ta İnsan Hakları Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

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Sivas'ın Akıncılar ilçesinde İnsan Hakları Kurulu Toplantısı düzenlendi. Toplantıda, halkla ilişkiler ve iletişim faaliyetleri, insan hakları eğitimi ve bilincini geliştirme konuları ele alındı.

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde İnsan Hakları Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Saltuk Buğrahan Açıkbaş başkanlığında Kaymakamlıkta düzenlenen toplantıya, siyasi parti temsilcileri ve kurul üyeleri katıldı.

Toplantıda, halkla ilişkiler ve iletişim faaliyetleri, insan hakları eğitimi ve insan hakları bilincini geliştirme, insan hakları ihlallerini araştırma, inceleme ve değerlendirme kurulları oluşturularak ilçede planlanan faaliyetlerle ilgili bilgi alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA / Güncel

Saltuk Buğrahan Akıncılar Sivas İnsan Hakları Politika Güncel Haberler

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