Erzurum Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ziyaattin Uçan Emekli Oldu

Uzun yıllar Erzurum Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nde hizmet veren Ziyaattin Uçan emekli oldu.

Görev süresince 15 vali ile çalışma imkanı bulan Uçan, kamu bürokrasisi ve medya ilişkileri noktasında örnek bir bürokrat olarak tanınıyordu. Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ziyaattin Uçan, emeklilik vesilesiyle yayınladığı mesajla çalışma arkadaşları ve basın mensuplarına veda etti. 47 yıl gibi uzun bir süre severek yaptığı görevinden emeklilik sebebiyle ayrıldığını belirten Uçan, mesajında şöyle konuştu, "Görevim süresince siz değerli çalışma arkadaşlarımı büyük bir aile olarak gördüm ve tüm çalışma arkadaşlarımla güçlü bir ekip ruhu içerisinde çalıştım. Zorluklar, başarılar ve çeşitli tecrübe paylaşımlarıyla sizlere İl Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü yapmaktan her zaman onur duydum. Görevimden gönül huzuru ve nice hatıralarla ayrılmanın sevinç ve mutluluğunu yaşamaktayım. Her görev gelip geçicidir fakat arkaya baktığınız zaman hoş bir sada bırakabiliyorsanız, ardınızdan gelenler sizi iyi anıyorsa, o zaman doğru işler yapılmış demektir. Mevcut görevim süresinde acısıyla tatlısıyla bir takım hoşnutsuzluklar istemeyerek de olsa yaşanmıştır. Bu noktada sizlerden hakkınızı helal etmenizi istirham ederim. Ayrıca sizlerden en büyük ricam, her daim sizden sonrakiler için güzel bir miras bırakmayı hedeflemenizdir. Dostluk ve arkadaşlığımızın baki kalacağı ümidiyle oluşturduğumuz bağın ebediyete kadar kalbimde yer bulacağını bilmenizi isterim. Tüm mesai arkadaşlarıma sevgi, saygı ve şükranlarımı sunarken, hepinize başarı ve mutluluklar diliyorum. Sevgi ve saygılarımla, hoşça kalın efendim" - ERZURUM