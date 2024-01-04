Tuğamiral Zeki Aktürk: Son Bir Haftada 36 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

MELİS YILDIRIM

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, "Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada 36 terörist etkisiz hale getirilmiş, 2023 yılı dahil etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 237'ye ulaşmıştır" dedi. Aktürk ayrıca, "Yoğun ve etkin tedbirlerle güvenliği sağlanan hudutlarımızda; son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 118 şahıs yakalanmış, 2 bin 113 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir" bilgisini paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Salonu'nda haftalık değerlendirme toplantısı yaptı. Aktürk özetle şunları kaydetti:

"SON 1 HAFTADA 36 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; tehditleri kaynağında bertaraf etmeyi öngören dinamik ve proaktif savunma ve güvenlik stratejimiz çerçevesinde başta PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini artan bir baskı ve yoğun bir tempoda sürdürmektedir.

Bu kapsamda; Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada 36 terörist etkisiz hale getirilmiş, 2023 yılı dahil etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 237'ye ulaşmıştır. Ayrıca, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk ve Asos'ta bulunan terör hedeflerine yönelik 29 Aralık'ta icra edilen hava harekatlarıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 24 hedef başarıyla imha edilmiştir. Azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılan harekatlarda çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi devam etmektedir.

"PENÇE-KİLİT HAREKATI'NDA BUGÜNE KADAR 717 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Terör inlerine tek tek girmeyi sürdüren kahraman Mehmetçik Irak'ın kuzeyinde başarıyla icra edilen Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında; sağ ele geçirilen bir teröristin verdiği bilgiler doğrultusunda Zap bölgesinde, son dönemde tek seferde ele geçirilen en yüksek silah sayısı olan, 467 adet kullanılmamış AK-47 piyade tüfeği ile birlikte çok sayıda mühimmat ve askeri teçhizat, yine, arama-tarama faaliyetlerinde tespit edilen mağarada ise piyade ve keskin nişancı tüfekleri, makineli tüfek, bunlara ait çok sayıda mühimmat, el bombaları ile muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Pençe-Kilit Harekatı'nda bugüne kadar 717 terörist etkisiz hale getirilmiş, değişik çaplarda toplam bin 887 silah ve 792 bin 545 mühimmat ele geçirilmiş, 2 bin 582 mayın/el yapımı patlayıcı tespit ve imha edilmiş, 849 mağara/sığınak kullanılamaz hale getirilmiştir.

Sarıkamış şehitleri başta olmak üzere bütün şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyoruz.

İstikrarın bir an önce tesis edilmesi, Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşlerinin sağlanması için çalışmalarımızın devam ettiği Suriye'de, harekat alanlarımızda tesis edilen güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik taciz ve saldırı girişimleri meydana gelmektedir. Nitekim, son bir haftada 30 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, anında ve misliyle verilen karşılık ile 27 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece; 1 Ocak 2023'ten itibaren gerçekleştirilen taciz ve saldırı sayısı 526'ya, etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise bin 529'a ulaşmıştır.

"HUDUTLARIMIZDA SON BİR HAFTADA YASA DIŞI YOLLARLA GEÇMEYE ÇALIŞAN 118 ŞAHIS YAKALANDI"

Yoğun ve etkin tedbirlerle güvenliği sağlanan hudutlarımızda; son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 118 şahıs yakalanmış, 2 bin 113 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece, 2023 yılı başından bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 13 bin 758'e yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 209 bin 402 olmuştur.

Gazze ile ilgili ilk günden bu yana sergilediğimiz insani ve adaletli tutumumuzu bugün de sürdürüyoruz. İsrail'in işgali son bulmadan sorunun çözülemeyeceğini; egemen ve bağımsız Filistin devletinin bir an önce kurulması gerektiğini tekrar ifade ediyoruz.

Sayın Bakanımız yılın son gününde; beraberinde Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi ile Adana'daki 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı, Doğu Akdeniz'de görev yapan TCG GÖKOVA fırkateyni ile Kilis Çıldıroba'da bulunan Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanlığı'nda inceleme, denetleme ve ziyaretlerde bulunarak Mehmetçiklerimizin yeni yılını kutlamış, 3 Ocak'ta ise İtalya'nın Ankara Büyükelçisi'ni kabul etmiştir.

Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca çeşitli miktarlarda 'Mini Akıllı Mühimmat', 'Elektronik Taarruz Sistemi MİLKAR' ve 'Hisar-O Füzesi'nin muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmıştır.

"KAAN'IN GELECEK DÖNEM FAALİYETLERİ, HÜRKUŞ UÇAKLARININ VE GÖKBEY HELİKOPTERLERİNİN TEDARİKLERİ İÇİN DE KARAR ALINDI"

Sayın Bakanımız, 3 Ocak'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen yerli ve milli savunma sanayimizin ulaştığı seviye, gelecek hedefleri ve kritik projelere ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı'na katılım sağlamıştır. Söz konusu toplantıda; askeri gemi projeleri kapsamında uçak gemisi tasarım aşaması, MİLGEM 9-10-11-12'nci gemileri, açık deniz karakol, yeni tip çıkarma ve yeni nesil mayın avlama gemileri ile milli hücumbotun inşası, envanterdeki İHA/SİHA'lara yenilerinin eklenmesi, yeni kabiliyetler kazandırılması ve lojistik desteklenebilirliğinin sağlanmasına yönelik projeler karara bağlanmıştır.

Ayrıca; Milli Muharip Uçak KAAN'ın gelecek dönem faaliyetleri, HÜRKUŞ uçaklarının ve GÖKBEY helikopterlerinin tedarikleri ile Havadan Erken İhbar ve Kontrol Uçaklarının lojistik gereksinimleri, yeni füze, radar, elektronik harp, haberleşme, muhtelif silah, mühimmat ve teçhizatlar, hava savunma sistemleri ile uydu ve uzay sistemleri gibi geniş bir yelpazede çok sayıda proje için de karar alınmıştır.

Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesine Memur Temini ile Kariyer Uzman Yardımcısı Temini Duyuruları yayımlanmıştır. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları ise 3-30 Ocak tarihleri arasında yapılabilecektir. Bakanlığımızda ve şanlı ordumuzda görev yapmak isteyenleri bekliyoruz.

Dünyanın en güçlü ordularından biri olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, asil milletimizin sevgisi ve güveninden aldığı ilhamla; bekamıza yönelen her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmeye, ülkemizin savunma ve güvenliği için var gücüyle çalışmaya, üstlenmiş olduğu tüm görevleri, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da başarıyla yerine getirmeye devam edecektir.

Ayrıca, basın meslek ilkeleri çerçevesinde; gece gündüz demeden her türlü şartta büyük bir özveri ile çalışan basın emekçilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü şimdiden kutluyor, tüm basın mensuplarımıza çalışmalarında başarılar diliyoruz."

MSB KAYNAKLARI: TARAFSIZ POZİSYONUMUZU ZEDELEYECEK İDDİALARI KESİNLİKLE REDDETMEKTEYİZ

İngiltere'nin Ukrayna'ya göndermek istediği mayın avlama gemilerinin İstanbul Boğazı'ndan geçişine izin verildiğine dair iddialarını yalanlayan MSB kaynakları, "Türkiye'nin, Birleşik Krallık tarafından Ukrayna'ya gönderilen mayın avlama gemilerinin boğaz geçişine izin vererek Montrö'ye aykırı davrandığı iddiası kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır" dedi. Kaynaklar devamında şu değerlendirmeyi yaptı:

"Türkiye savaşın başından beri yaşanan durumu savaş olarak nitelendiren ve fiili tedbir alan ilk ülkedir. Bu doğrultuda Türkiye, 1936 yılından itibaren hassasiyetle uyguladığı Montrö Boğazlar Sözleşmesi uyarınca Boğazlardan savaşan tarafların geçişini durdurmuştur. Bu kapsamda savaşın başından beri Boğazlardan savaşan tarafların bayraklarını taşıyan bir savaş gemisinin geçişine müsaade edilmemiştir. Aynı zamanda Türkiye savaşın başından itibaren tarafs?ız pozisyonunu muhafaza etmiştir. Bahse konu tarafsız pozisyonumuzu zedeleyecek iddialar?ı kesinlikle reddetmekteyiz.

Huzur denizi olarak an?lan Karadeniz'de başından beri kıyıdaş ülkelerin bar??ış, diyalog, huzur ve refah içinde yaşanmasından yana olduğumuzu dile getiriyor, mevcut güvenlik dengesinin 'bölgesel sahiplik ilkesi' çerçevesinde sürdürülmesi ve ?şu ana kadar tarafs?ız, adil ve itidalli şekilde uyguladığımız Montrö Sözleşmesi ile kurulan statükonun korunması? gerektiğine inanıyoruz.

Bu kapsamda, bölgesel sahiplik ilkesi çerçevesinde; May?ın Avlama gemilerimizin MCM BLACKSEA şemsiyesi altında bir an önce seyir ve eğitimler yapmaya başlamasını sağlamak maksadıyla 10-11 Ocak 2024 tarihinde İstanbul'da bizim ev sahipliğimizde Romanya ve Bulgaristan taraflarının katılımlarıyla MCM BLACKSEA imza töreni gerçekleştirilecektir."

"OCAK AYINDA YÜKSEK DİSİPLİN KURULU KARARINI VERECEK"

Tuzla Piyade Okulu'nda yaşanan olayın hatırlatılması ve sürecin tamamlanıp tamamlanmadığının sorulması üzerine üst düzey bir yetkili, "Adli soruşturma devam ediyor. Ocak ayı içerisinde de Yüksek Disiplin Kurulu kararını verecek" yanıtını verdi.

"ÖZELLİKLE OPERASYON BÖLGELERİNE YÖNELİK CİDDİ TEDBİRLER ALINACAK"

Görevli personelin akıllı telefon kullanımına dair nasıl tedbir alınacağı konusunda kaynaklar, "Çalışmalarımız son aşamaya geldi ama henüz bununla ilgili emri yayınlamadık. Özellikle operasyon bölgelerine yönelik ciddi tebdirler alınacak" diye konuştu.

Memur maaşlarına yapılan zammın ardından bedelli askerlik ücretine ilişkin son rakamın nasıl olacağı sorusu üzerine Bakanlık yetkilisi şunları söyledi:

"Bilindiği üzere bedelli askerlik tutarı daha önce yapılan düzenleme ile memur maaş kat sayısındaki artış oranına sabitlenmiş ve miktar konusundaki belirsizlik ortadan kaldırılmıştı. 2024 yılı ilk altı ayı için bedelli askerlik tutarına ilişkin bilgilendirme Mali ve Sosyal Haklar Genelegesi'nin yayımlanmasını müteakip yapılacaktır."