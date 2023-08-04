Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su Kahramanları Eğitimleri Yaz Tatilinde de Devam Ediyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği 'Su Kahramanları' eğitimleri, yaz tatilinde de devam ediyor. ESKİ Genel Müdürlüğü Halkla İlişkiler Birimi tarafından 5-12 yaş arasındaki çocuklara yönelik düzenlenen 'Su Kahramanı Yaz Atölyeleri' geçen hafta başladı. Yaz atölyelerine katılan çocuklar su tasarrufunun önemini; deneyler, eğitici etkinlikler ve oynadıkları oyunlar aracılığı ile öğrenirken eğlenceli zaman geçirdi. Su Kahramanı Yaz Atölyeleri, suyun yolculuğu atölyesi, origami atölyesi, sanat atölyesi ve ebeveyn-çocuk atölyeleri ile devam edecek.