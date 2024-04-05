FTX CEO'sunun Saatlik Ücreti Belli Oldu

İflas eden kripto para borsası FTX'in yönetimi altında, CEO John J. Ray III'ün Mart ayı kazancı ve saatlik ücreti, finans dünyasında geniş yankı uyandırdı.

John J. Ray III, FTX'in İflas Yönetiminde Kilit Rol Oynuyor

FTX borsasının iflas sürecini yöneten CEO John J. Ray III, Mart ayında saat başı 1.575 dolar kazançla toplamda 363.825 dolar ödeme aldı. Mahkeme belgelerine göre Ray 1-31 Mart tarihleri arasında 231 saat çalıştı. Ray'in görevleri arasında iflasın yeniden yapılandırılması, yönetim kurulu toplantıları ve haftalık görüşmeler gibi önemli faaliyetler yer aldı.

Ray'in çalışmaları, iç kontrol mekanizmalarının kurulması, çalışanların ve onların endişelerinin yönetilmesi, Japonya ve Avrupa başta olmak üzere global yönetimle etkileşim ve mali konuların denetimi gibi kritik görevleri kapsıyor. Ray'in ayrıca, şirketin halkla ilişkiler ve iletişim stratejileri üzerinde de denetim sağladığı belirtildi.

FTX, Kasım 2022'de yaşanan çöküş sonrası müşterilerine 8 milyar dolardan fazla borçlandı. Ray daha önce, FTX iflasının Enron'daki kurumsal çöküşten daha vahim olduğunu ifade etmişti. Bir diğer yandan Ray, yapay zekâ şirketi Anthropic ile ilgili çalışmaları için ekstra 4.252,50 dolar ücret aldı. FTX, Anthropic'teki hisselerinin üçte ikisini 884 milyon dolara satma kararı aldı. Son olarak eski FTC CEO'su Sam Bankman-Fried ise geçtiğimiz haftalarda yedi ayrı suçlamadan dolayı 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.