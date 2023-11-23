MSB: Son bir haftada 59 terörist etkisiz hale getirildiMİLLİ Savuma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, "Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, 59'u son bir haftada olmak üzere 1 Ocak'tan bugüne kadar 1927 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

MSB: Son bir haftada 59 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savuma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, "Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, 59'u son bir haftada olmak üzere 1 Ocak'tan bugüne kadar 1927 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece 24 Temmuz 2015'ten itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 39 bin 270 olmuştur" dedi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta son bir haftada yapılan faaliyetlere ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi. Aktürk, Türkiye'nin Gazze için sergilediği insani ve adaletli tutumu sürdürdüğünü ifade ederek, İsrail'in uyguladığı mezalimin kabul edilemez olduğunu dile getirdi. Gazze'deki çatışmalara 4 günlük insani ara verilmesi konusunda varılan mutabakatı olumlu bulduklarını belirten Aktürk, "Mutabakata tam riayet edilmesini ve bu insani aranın, Gazze'deki çatışmaların sona ermesine vesile olmasını temenni ediyoruz. Beklentimiz; barışa giden, akan kanın durması için sarf edilen tüm gayretlerin gösterilmeye devam edilmesidir. Filistin meselesi adil bir sonuca kavuşturulmadan bölgemizde kalıcı bir barışın mümkün olmayacağını da bir kez daha vurguluyoruz. Ülkemizin Gazze'ye yönelik insani yardımları kapsamında Sağlık Bakanlığı ve ilgili kurumlarla koordineli olarak, 15 ve 20 Kasım tarihlerinde A400M uçaklarımızla ilaç, tıbbi yardım malzemesi ve sağlık ekibi bölgeye ulaştırılmış, çoğunluğu acil tedaviye ihtiyaç duyan hasta ve refakatçilerden oluşan toplam 144 Gazzeli kardeşimiz ülkemize getirilmiştir. Gazze için bugüne kadar Hava Kuvvetlerimize ait 11 uçakla 208 ton insani yardım malzemesi ve 5 ton tıbbi malzeme bölgeye sevk edilmiştir" diye konuştu.

Aktürk, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in 21 Kasım'da Cezayir Genelkurmay Başkanı ile bir görüşme gerçekleştirdiğini hatırlatarak, bugün de Güler'in, resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Birleşik Krallık Savunma Bakanı ile ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayi iş birliği hususlarının ele alınacağı bir görüşme gerçekleştirdiğini aktardı.

'TERÖRİSTLER İÇİN TEK ÇIKIŞ YOLU TÜRK ADALETİNE TESLİM OLMAKTIR'

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadelesini kesintisiz şekilde devam ettirdiğini vurgulayan Aktürk, "Bu kapsamda Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, 59'u son bir haftada olmak üzere 1 Ocak'tan bugüne kadar 1927 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece 24 Temmuz 2015'ten itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 39 bin 270 olmuştur. Son olarak geçtiğimiz hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'daki hudut karakolumuza teslim olmuştur. Böylelikle yılbaşından bu yana teslim olan terörist sayısı 110'a ulaşmıştır. Teröristler için tek çıkış yolu Türk adaletine teslim olmaktır" ifadelerini kullandı.

'1 OCAK'TAN İTİBAREN 445 TACİZ VE SALDIRI GERÇEKLEŞTIRİLDİ'

Suriye'de istikrarın tesis edilmesi ve Suriyelilerin güvenli bir ortama geri dönüşlerinin sağlanmasına yönelik çalışmalara devam edildiğini de bildiren Aktürk, "Diğer taraftan operasyon bölgelerindeki güvenlik ve huzur ortamının sürdürülmesi amacıyla gerekli tüm tedbirler alınmakta ve teröristlerin saldırılarına misliyle karşılık verilmektedir. 1 Ocak'tan itibaren birliklerimize 445 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiştir. Anında ve misliyle verilen karşılık ile 25'i son bir haftada olmak üzere 1377 terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi.

'HUDUDU GEÇEMEDEN ENGELLENEN KİŞİ SAYISI 191 BİN 766'

Türkiye Cumhuriyeti sınırlarının alınan etkin önlemlerle yasa dışı geçişlere karşı korunduğunu kaydeden Aktürk, "Son bir haftada hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 390 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 3'ü FETÖ terör örgütü mensubu olmak üzere 4'ü teröristtir. 2 bin 949 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece, yıl içerisinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 12 bin 467'ye yükselmiştir. Bu şahıslardan 402'si FETÖ mensubu olmak üzere toplam 576 terör örgütü mensubu kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 191 bin 766 olmuştur" açıklamasında bulundu.

'2 ADET TEMEL EĞİTİM HELİKOPTERİ ENVANTERE GİRDİ'

Yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle TSK'nın gücünün her geçen gün daha da arttığını söyleyen Aktürk, "Bu kapsamda 2 adet Temel Eğitim Helikopteri, 4 adet Seyyar Havan Tespit Radarı, 8 adet Zırhlı Tanksavar Aracı, 17 adet Nefer Kuleli Zırhlı Muharebe Aracı, 1 adet Araçlı Mayın/El Yapımı Patlayıcı Dedektörü Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterine alınmıştır. Yine, Barbaros Yarı Ömür Modernizasyon Projesi kapsamında, Gölcük Tersanesi Komutanlığımızda Milli Savaş Yönetim Sistemi ve Elektronik Sensör Sistemleri'nin modernizasyonu yapılan TCG Oruçreis fırkateynimizin ilk kontrol seyri 16 Kasım'da başarıyla icra edilmiştir. Kontrol seyrinin tamamlanmasının ardından deniz kabul testi faaliyetleri icra edilecektir" ifadelerini kullandı.

Aktürk ayrıca, Milli Savunma Bakanlığı mobil uygulamasının da App Store ve Google Play üzerinden kullanıma sunulduğunu bildirdi.

'TÜRKİYE, GAZZE'NİN ZARARINA OLACAK BİR FAALİYETİN İÇİNDE OLMAYACAK'

Öte yandan bakanlık kaynakları, Tuzla Piyade Okulu'nda bir grup teğmenin 10 Kasım'da Atatürk fotoğrafı takmayı reddettiği ve kavga çıktığı iddiasını yalanlayarak, iddianın dezenformasyon olduğunu bildirdi. Kaynaklar, konuyla ilgili adli ve idari sürecin başlatıldığını da belirtti. İncirliğe inen ABD uçaklarının Güney Kıbrıs üzerinden İsrail'e silah taşıdığı iddiasını da yalanlayan bakanlık kaynakları, Türkiye'nin Gazze'nin zararına olacak herhangi bir faaliyetin içinde olmayacağı ve bu faaliyetlere göz yummayacağını bildirdi.

'ÜZERİNDE DURULAN TEK ALTERNATATİF EUROFİGHTER'

Bakan Güler'in, Birleşik Krallık Savunma Bakanı Grant Shapps ile görüşmesinin detaylarıyla ilgili bilgi veren kaynaklar, görüşmede Eurofighter savaş uçağı tedarikinin konuşulacağını aktardı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın uçak ihtiyacının karşılanmasına yönelik öncelikli olarak F-16 tedarikine yönelik sürecin devam ettiğini belirten kaynaklar, F-16 tedariki ve modernizasyonu süreci devam ederken üzerinde durulan tek alternatifin ise Eurofighter olduğunu aktardı. Eurofighter tedariki konusunun İngiltere üzerinden ele alındığını bildiren kaynaklar, İngiltere'nin bu konuda Almanya'nın itirazlarının kaldırılmasına yönelik yardımcı olacaklarını belirttiğini de aktardı ve ilk aşamada 20 daha sonra da 20 olmak üzere toplam 40 uçak alınmasının planladığını belirtti. Kaynaklar, alınacak uçakların kesinlikle ikinci el olmadığını, en üst modelin tedariki konusunda talebin olduğunu da belirtti.

'KAAN'IN İLK UÇUŞU 27 ARALIK'TA PLANLANMAKTA'

Milli Muharip Uçak Kaan'a yönelik de bilgi veren kaynaklar, Kaan'ın ilk uçuşunun 27 Aralık'ta gerçekleştirilmesinin planlandığını aktardı. Takvimlendirmeye göre, yerli motorun 2028'de hazır olacağını bildiren kaynaklar, 2032'ten itibaren de Kaan'ın envantere girmesinin beklendiğini aktardı. Kaynaklar, Kaan dahil tüm yerli ve milli savunma sanayisi ürününün NATO standartlarının üzerinde üretildiğini vurguladı.