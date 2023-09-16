Ankara Büyükşehir Belediyesi, BAKAP'ın açılış öncesinde fotoğrafları yayınladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı'nda görev yapan foto muhabirleri, Türkiye'nin en büyük tarım kampüsü ve rekreasyon alanı olan BAKAP'ı görüntüledi. Açılış öncesinde fotoğraflar kamuoyuyla paylaşıldı ve dijital ortamda yayınlandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı'nda görev yapan foto muhabirleri, "Başkent Ankara Kalkınma Projesi"ni (BAKAP)görüntüledi. Türkiye'nin en büyük tarım kampüsü ve rekreasyon alanının bugün gerçekleşecek açılışı öncesinde Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin objektiflerine yansıyan fotoğraflar, "https://bakap.com.tr/galeri" adresinde yayınlanmaya başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı'na bağlı olarak çalışan foto muhabirleri, Türkiye'nin en büyük tarım kampüsü ve rekreasyon alanı olan BAKAP'ı görüntüledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 16 Eylül Cumartesi günü açılışını yapacağı BAKAP Tarım Kampüsü ve Rekreasyon Alanı'nda gece ve gündüz çekimler yapan foto muhabirleri 3,5 milyon metrekarelik arazinin her noktasını tek tek fotoğrafladı.

AÇILIŞ ÖNCESİNDE FOTOĞRAFLAR KAMUOYUYLA PAYLAŞILDI

Açılış öncesinde Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin objektiflerine yansıyan BAKAP Tarım Kampüsü ve Rekreasyon Alanı'na ait fotoğraflar, kamuoyuyla paylaşıldı. Adeta ünlü ressamların tablolarını andıran birbirinden güzel fotoğraflar dijital ortama taşınarak "https://bakap.com.tr/galeri" adresinde yayınlanmaya başladı.

AÇILIŞ BUGÜN

BAKAP, bugün saat 19.00'da Sagopa Kajmer ve Haluk Levent konserleriyle açılacak.

Gün boyu çeşitli etkinliklerin de düzenleneceği Türkiye'nin en büyük tarım kampüsü ve rekreasyon alanının açılışında yer alarak tarihe tanıklık etmek isteyen vatandaşlar için ring seferleri de düzenlenecek. Ring seferleri; 14.00-20.00 saatleri arasında Atatürk Spor Salonu, Altınpark, AŞTİ, Kızılay Zafer Çarşısı ve Gölbaşı Kütüphanesi önünden Gölbaşı Karaoğlan Mahallesi'ne kurulan BAKAP Tarım Kampüsü ve Rekreasyon Alanı'na, 21.30-23.00 saatleri arasında ise BAKAP'tan aynı noktalara gerçekleştirilecek.