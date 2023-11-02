MSB: "Suriye'de harekat alanlarımızda oluşturulan güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik yıl içerisinde gerçekleştirilen 425 taciz ve saldırı...
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MSB: "Suriye'de harekat alanlarımızda oluşturulan güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik yıl içerisinde gerçekleştirilen 425 taciz ve saldırı girişimine gerekli karşılık verilerek 23'ü son bir haftada olmak üzere 1 bin 321 terörist etkisiz hale getirilmiştir.
MSB: " Suriye'de harekat alanlarımızda oluşturulan güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik yıl içerisinde gerçekleştirilen 425 taciz ve saldırı girişimine gerekli karşılık verilerek 23'ü son bir haftada olmak üzere 1 bin 321 terörist etkisiz hale getirilmiştir." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika