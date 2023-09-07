Msb Basın Müşaviri Tuğamiral Aktürk: Karadeniz'de Mevcut Hassas Güvenlik Dengesinin 'Bölgesel Sahiplik' ve 'Montrö İlkeleri' Çerçevesinde...

Millî Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, “Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Putin arasında olumlu havada geçen bir görüşme gerçekleşmiştir. Temennimiz, bu görüşmenin ardından küresel gıda fiyatlarının istikrara kavuşmasına büyük katkı sağlamakla birlikte tüm krizlerin iyi niyet ve diyalogla çözülebileceğini kanıtlayan bu girişimin devam etmesi yönünde olumlu adımlar atılmasıdır. Diğer yandan Karadeniz’de mevcut hassas güvenlik dengesinin ‘Bölgesel Sahiplik’ ve ‘Montrö ilkeleri’ çerçevesinde sürdürülmesi gerektiğine inanıyoruz” dedi. Tuğamiral Aktürk, “Irak ve Suriye’nin kuzeyi dahil son bir haftada 39 terörist etkisiz hale getirilmiş, 1 Ocak’tan itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1185’e ulaşmıştır” bilgisini de paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Putin arasında olumlu havada geçen bir görüşme gerçekleşmiştir. Temennimiz, bu görüşmenin ardından küresel gıda fiyatlarının istikrara kavuşmasına büyük katkı sağlamakla birlikte tüm krizlerin iyi niyet ve diyalogla çözülebileceğini kanıtlayan bu girişimin devam etmesi yönünde olumlu adımlar atılmasıdır. Diğer yandan Karadeniz'de mevcut hassas güvenlik dengesinin 'Bölgesel Sahiplik' ve 'Montrö ilkeleri' çerçevesinde sürdürülmesi gerektiğine inanıyoruz" dedi. Tuğamiral Aktürk, "Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 39 terörist etkisiz hale getirilmiş, 1 Ocak'tan itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1185'e ulaşmıştır" bilgisini de paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlığın faaliyetlerine ilişkin olarak haftalık basın bilgilendirme toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Aktürk, şunları söyledi:

'Manda ve himaye' fikrinin kesin olarak reddedildiği Sivas Kongresi'nin 104'üncü yılında Cumhuriyetimizin temellerini atan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Milli Mücadelemizin tüm kahramanlarını bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Yine Dünya'nın '1' numarası olarak katıldığı 2023 Avrupa Şampiyonası'nda da şampiyon olarak Avrupa'nın en büyüğü unvanını alan ve bizlere büyük bir gurur ve mutluluk yaşatan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı, bu muhteşem başarısından dolayı bir kez daha tebrik ediyoruz.

Milli Savunma Bakanlığı'nın tüm birlik ve kurumları devletimizin bekası, ülkemizin savunma ve güvenliği için gerekli her türlü tedbiri almaya, kendisine tevdi edilen tüm görevleri başarıyla yerine getirmeye azim ve kararlılıkla devam etmektedir.

"SON 1 HAFTADA 39 TERÖRİST ETKİSİZ H A LE GETİRİLDİ:

24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar 38.528 teröristi etkisiz hale getiren kahraman ordumuzun PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı kesintisiz ve kararlı mücadelesi devam etmektedir. Bu kapsamda; Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 39 terörist etkisiz hale getirilmiş, 1 Ocak'tan itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1185'e ulaşmıştır.

Mücadelemiz, tek bir terörist kalmayıncaya kadar aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir. Diğer yandan Bakanlığımız, FETÖ ile mücadelesini de yeni bilgi, belge ve veriler ışığında bünyesinde FETÖ ile iltisaklı tek bir personel kalmayıncaya dek kararlılıkla sürdürmektedir, sürdürecektir.

HUDUTLARDA 667 ŞAHIS YAKALANDI : Cumhuriyet tarihimizin en yoğun tedbirleri ve tesis edilen çok katmanlı emniyet sistemi ile korunan hudutlarımızda; son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 667 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 31'i FETÖ mensubu olmak üzere 34'ü terör örgütü üyesidir. 4 bin 887 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir.

Böylece yıl içerisinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 6 bin 423'e yükselmiş, yakalanan şahıslardan 316'sı FETÖ mensubu olmak üzere toplam 451 terör örgütü mensubu kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 150 bin 584 olmuştur.

SURİYE'DE SALDIRIDA BULUNAN 24 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ: Suriye'de istikrarın bir an önce tesis edilmesi, Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşleri ve normalleşmenin sağlanmasına yönelik çalışmalara devam edilirken diğer taraftan operasyon bölgelerindeki güvenlik ve istikrarın sürdürülmesine yönelik gerekli tüm tedbirler alınmakta ve teröristlerin saldırılarına misliyle karşılık verilmektedir.

Bu yılın başından itibaren harekat bölgelerimize terör örgütü tarafından 69'u son bir haftada olmak üzere 165 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, Mehmetçik tarafından 24'ü son bir haftada olmak üzere 864 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Son haftalarla kıyaslandığında, Suriye'deki birliklerimize taciz ve saldırılarda ciddi bir artış olduğu gözlemlenmektedir.

TEMENNİMİZ, TAHIL GİRİŞİMİNİN DEVAMI İÇİN OLUMLU ADIMLAR ATILMASIDIR: Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasında yaşanan, bölgemizin ve dünyanın güvenliğine ciddi bir tehdit teşkil eden gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Öncelikle ateşkes ve müteakiben kalıcı barışın sağlanması için etkin, kolaylaştırıcı rol üstlenmeye ve insani krizi hafifletmeye yönelik her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu tekrar ifade ediyoruz.

Rusya Federasyonu tarafından durdurulan Tahıl Girişimi'nin devamına yönelik BM, Rusya Federasyonu ve Ukrayna yetkilileri ile temaslarımız Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak devam etmektedir. Bu doğrultuda, 4 Eylül 2023 tarihinde Sayın Bakanımızın da yer aldığı bir heyet ile Soçi'ye giden Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Putin arasında olumlu havada geçen bir görüşme gerçekleşmiştir. Temennimiz, bu görüşmenin ardından küresel gıda fiyatlarının istikrara kavuşmasına büyük katkı sağlamakla birlikte tüm krizlerin iyi niyet ve diyalogla çözülebileceğini kanıtlayan bu girişimin devam etmesi yönünde olumlu adımlar atılmasıdır. Diğer yandan Karadeniz'de mevcut hassas güvenlik dengesinin 'Bölgesel Sahiplik' ve 'Montrö ilkeleri' çerçevesinde sürdürülmesi gerektiğine inanıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bölgede adil ve kalıcı barışın temini için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edecektir.

YUNANİSTAN İLE OLUMLU HAVANIN DEVAMI İÇİN ÇABALARIMIZ SÜRÜYOR: Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Ege ve Akdeniz'de ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini tavizsiz bir şekilde korumaya devam etmektedir. Komşumuz Yunanistan ile son dönemde gelişen olumlu havanın devam ettirilmesi ve geliştirilmesi için karşılıklı çabalarımız sürmektedir. Temennimiz; diyalog kanallarının açık tutulması, ikili ilişkilerimizde yakalanan pozitif gündemin devam etmesi, Ege Denizi'nin bir dostluk denizi haline gelmesidir.

KOSOVA'DAKİ TABURUMUZ GERİ İNTİKALİNİ TAMAMLADI: BM, NATO, AB, AGİT ve ikili ilişkiler kapsamında, birçok coğrafyada başarıyla görev yapan Kahraman Mehmetçik; küresel barış ve istikrara katkı sağlamakta, aynı zamanda eğitim, tatbikat faaliyetlerine de aralıksız devam etmektedir. Bu kapsamda; İtalya Deniz Kuvvetleri unsuru ITS PALINURO, 1 Eylül 2023 tarihinde Aksaz'a liman ziyareti gerçekleştirmiş; Karadeniz'in mayınlardan arındırılmasına yönelik Romanya'da 5-6 Eylül tarihlerinde icra edilen SEA BREEZE-2 Tatbikatı'na Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından katılım sağlamıştır.

Ayrıca, Kosova'da meydana gelen olaylar sonrası görevlendirilen 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımıza bağlı bir Komando Taburumuz görevini başarıyla icra etmiş, bölgede sükünun sağlanmasına büyük katkı sağlamıştır.

Taburumuz, 4 Eylül 2023 tarihinde geri intikale başlamış ve 6 Eylül 2023 tarihi itibarıyla hem kara hem de hava intikalini tamamlamıştır.

TEKNOFEST'E 1 MİLYON VATANDAŞIMIZ KATILDI: 30 Ağustos - 3 Eylül tarihleri arasında, 11'inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı Etimesgut/Ankara'da gerçekleşen Milli Savunma Bakanlığı olarak bağlı birim ve kuruluşlarımızla katıldığımız, SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'nın gösteri uçuşları gerçekleştirdiği dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST yaklaşık bir milyon vatandaşımızın katılımıyla başarıyla tamamlanmıştır.

TSK'NIN DOĞAL AFETLERLE MÜCADELE ÇALIŞMALARINA DESTEĞİ SÜRÜYOR: Başta deprem sonrası hayatın normalleştirilmesi olmak üzere orman yangınları ve diğer afetlerle mücadele çalışmaları da ilgili bakanlık ve kurumlarla tam bir koordinasyon içerisinde sürdürülmektedir.

Bu kapsamda; 5 Eylül tarihinde, Kırklareli'nde meydana gelen sel felaketi sonrası İğneada beldesindeki arama-kurtarma çalışmalarına destek için 5'inci Kolordu Komutanlığına bağlı 55'inci ve 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlıklarımızdan askeri personel ve arazi araçları görevlendirilmiş, yaralı olarak kurtarılan vatandaşlarımızın sağlık ekiplerinin gözetiminde tahliye edilmesi sağlanmıştır.

DIŞ KAYNAKTAN MUVAZZAF SUBAY TEMİNİ BAŞLADI: Personel ve askeri öğrenci alım/temin faaliyetlerimiz planlandığı şekilde devam etmektedir. 4 Eylül 2023 tarihi itibarıyla dış kaynaktan muvazzaf subay temin faaliyeti başlamıştır. 17 Eylül 2023 tarihine kadar başvurular devam edecektir. Sonuç olarak gücünü bağrından çıktığı asil Türk milletinin sevgisi ve güveninden alan, mazisi zaferlerle dolu kahraman ordumuz; terörle mücadeleden sınır güvenliğine, uluslararası misyonlardan insani yardım faaliyetlerine kadar çok geniş bir alanda kendisine verilen tüm görevleri şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da başarıyla yerine getirecek; dünyanın en güçlü ve en güvenilir orduları arasındaki yerini tahkim edecek ve asil milletimizin gurur kaynağı olmayı sürdürecektir."