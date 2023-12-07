MSB: Bir haftada 56 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savuma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, "Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada etkisiz hale getirilen 56 terörist ile birlikte, bu yıl içerisinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 32'ye ulaşmıştır" dedi.

MİLLİ Savuma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, "Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada etkisiz hale getirilen 56 terörist ile birlikte, bu yıl içerisinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 32'ye ulaşmıştır" dedi.

Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlığın konferans salonunda haftalık faaliyetlere ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi. Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), başta terör örgütleri olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadeleyi sürdürdüğünü belirterek, "Bu kapsamda Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada etkisiz hale getirilen 56 terörist ile birlikte, bu yıl içerisinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 32'ye ulaşmıştır. Ayrıca, Irak'ın kuzeyindeki Gara, Metina, Hakurk ve Kandil'de bulunan terör hedeflerine yönelik 1 Aralık'ta icra edilen hava harekatlarıyla, içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 16 hedef başarıyla imha edilmiştir. Azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılan harekatlarda çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca, son olarak geçtiğimiz hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 6 PKK'lı terörist, Habur'daki hudut karakolumuza teslim olmuştur. Böylelikle yılbaşından bu yana teslim olan terörist sayısı 119'a ulaşmıştır. Teröristler için tek çıkış yol Türk adaletine teslim olmaktır" diye konuştu.

'467 TACİZ VE SALDIRIYA KARŞILIK VERİLDİ'

Suriye'deki harekat alanlarına yönelik taciz ve saldırıların devam ettiğini bildiren Tuğamiral Aktürk, "Birliklerimize yönelik 467 taciz ve saldırıya gerekli karşılık verilerek 27'si son bir haftada olmak üzere 1435 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede güvenlik ve istikrarın sürdürülmesi için gerekli tüm tedbirler alınmakta. Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşlerinin sağlanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

'196 BİN 524 KİŞİ HUDUDU GEÇEMEDEN ENGELLENDİ'

Sınırların düzensiz göç ve kaçakçılığa karşı dinamik ve çok yönlü tedbirlerle korunduğunu kaydeden Aktürk, "Son bir haftada hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 212 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 1'i FETÖ, diğeri PKK'lı olmak üzere, 2'si terör örgütü mensubudur. 2 bin 367 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece, yıl içerisinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 12 bin 889'a yükselmiştir. Bu şahıslardan 407'si FETÖ mensubu olmak üzere toplam 583 terör örgütü mensubu kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 196 bin 524 olmuştur. Ayrıca, icra edilen operasyonlarda 3 bin kilogramı geçtiğimiz hafta içerisinde olmak üzere 1 Ocak'tan itibaren 18 bin 313 kilogram uyuşturucu ele geçirilmiştir" dedi.

7 Ekim'den bu yana İsrail ve Filistin'de yaşanan gelişmelerin yakından takip edildiğini bildiren Aktürk, İsrail'in saldırılarının kabul edilemez olduğunu söyledi. Aktürk, saldırıların devam ettiği sürece bölgesel barışa yönelik tehditlerin de arttığına dikkat çekerek; temennilerinin, çatışmaların bir an önce son bulması ve iki devletli çözüm temelinde, adil ve kalıcı bir barışa yönelik sürecin başlatılması olduğunu söyledi.

'6 ADET TB-2 SİHA'NIN KABUL FAALİYETİ TAMAMLANDI'

Yerli üretim silah ve mühimmatların envantere alınmasıyla TSK'nın kara, deniz, hava ve siber harekat alanlarındaki etkinliğinin her geçen gün arttığını kaydeden Aktürk, "Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığı'mızca; 13 adet DROPS (Tekerlekli konteyner taşıyıcı araçlar) aracı, 25 adet L-UMTAS (Lazer Güdümlü Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi) tandem füzesi, 4 adet Avcı-2 görüntüleme sistemi, 6 adet TB-2 silahlı insansız hava aracının (SİHA) muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmıştır. Yerli ve milli üretim Tuna motorlarının, Kirpi ve Vuran zırhlı araçlarına takılmasıyla ilgili olarak 50 adet aracın muayene kabul faaliyetine ise 4 Aralık'ta başlanmıştır" diye konuştu.

GÜVEN ARTIRICI ÖNLEMLER GÖRÜŞÜLDÜ

Bakanlık kaynakları, Türkiye ile Yunanistan arasında 13 Kasım'da yapılan Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı'nda, önlemlerin uygulanmasını kolaylaştırmak için 'İletişim Noktası Mekanizması' kurulmasının kararlaştırıldığını belirtti. Bir sonraki toplantının Yunanistan'ın ev sahipliğinde yapılacağını bildiren kaynaklar, daha önce açıklanan 29 maddelik güven arttırıcı önlemlerin bir kısmı üzerinde görüşmeler yapıldığını ve bu görüşmelerde ilerlemeler sağlandığını söyledi. Pozitif atmosferin geliştirmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini bildiren kaynaklar, her iki tarafın da olumlu atmosferin bozulmaması için elinden gelen gayreti gösterdiğini belirtti.