MSB: Son 1 haftada 53 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savuma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Albay Zeki Aktürk, "Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son 1 haftada 53 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı bu yıl içinde 995'e, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar ise 38 bin 338'e ulaşmıştır" dedi.

Albay Zeki Aktürk, son 1 haftada yapılan faaliyetlere ilişkin, bakanlıkta bilgilendirme toplantısı düzenledi. Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) başta PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelesini kesintisiz şekilde devam ettiğini belirterek, "Kararlılıkla uyguladığımız terörü kaynağında yok etme stratejisi ile Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son 1 haftada 53 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı bu yıl içinde 995'e, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar ise 38 bin 338'e ulaşmıştır. Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Harekatı'nda bugüne kadar 586 terörist etkisiz hale getirilmiş, değişik çaplarda toplam 1316 silah ve 600 bine yakın mühimmat ele geçirilmiş, 2 bin 150 mayın/el yapımı patlayıcı (EYP) tespit ve imha edilmiş, 614 mağara ve sığınak ise kullanılamaz hale getirilmiştir" diye konuştu. Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde dün terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşinde 5 askerin şehit olduğunu hatırlatan Aktürk, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine de başsağlığı diledi.

'BİR HAFTADA 2 BİN 991 KİŞİ ENGELLENDİ'

Sınır güvenliğinde alınan tedbirlerin devam ettiğini söyleyen Aktürk, "Son 1 haftada hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 284 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 9'u teröristtir. 2 bin 991 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. 2023 yılında ise hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 bin 752 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 236'sı FETÖ mensubu olmak üzere 356'sı teröristtir. 134 bin 935 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir" dedi. Aktürk, son 1 haftada icra edilen operasyonlarda 172 kilogram çeşitli uyuşturucu madde ve 860 adet uyuşturucu hapın ele geçirildiğini, yılbaşından bu yana icra edilen operasyonlarda ise toplam 4 bin 803 kilogram uyuşturucu ve 1911 adet hap ele geçirildiğini söyledi.

'6 TACİZ VE SALDIRI GERÇEKLEŞTİRİLDİ'

Suriye'de teröristlerin gerçekleştirdiği saldırılara karşılık verildiğini belirten Aktürk, "Bu yılın başından itibaren harekat bölgelerimize terör örgütü tarafından, 3'ü son 1 haftada olmak üzere 86 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, kahraman komandolarımızın anında müdahalesi ile 45'i son 1 haftada olmak üzere 744 terörist etkisiz hale getirilmiştir" diye konuştu.

'RUSYA VE UKRAYNA İLE TEMASIMIZ DEVAM EDİYOR'

Aktürk, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın da yakından takip edildiğini söyleyerek, "Rusya Federasyonu tarafından durdurulan 'Tahıl Girişimi'nin devamına yönelik Birleşmiş Milletler, Rusya Federasyonu ve Ukrayna yetkilileri ile temaslarımız Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak devam etmektedir. Küresel gıda fiyatlarının istikrara kavuşmasına büyük katkı sağlamakla birlikte, tüm krizlerin iyi niyet ve diyalogla çözülebileceğini kanıtlayan bu girişimin devam etmesini temenni ediyoruz. Ayrıca Karadeniz'de en uzun kıyısı bulunan ülkelerden biri olarak başından beri kıyıdaş ülkelerin barış, diyalog, huzur ve refah içinde yaşamasından yana olduğumuzu dile getiriyor, mevcut güvenlik dengesinin 'bölgesel sahiplik ilkesi' çerçevesinde sürdürülmesi gerektiğine inanıyoruz" dedi.

'TEMENNİMİZ, DİYALOG KANALLARININ AÇIK TUTULMASI'

TSK'nın, Ege ve Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini tavizsiz bir şekilde korumaya devam edeceğini vurgulayan Aktürk, "Ülkemiz, tüm sorunların uluslararası hukuka, iyi komşuluk ilişkilerine ve müttefiklik ruhuna uygun, barışçıl metotlarla, karşılıklı saygı ve diyalog yoluyla çözülmesinden yanadır ve bunun için büyük çaba harcamaktadır. Komşumuz Yunanistan ile son dönemde gelişen olumlu havanın devam ettirilmesi ve geliştirilmesi için karşılıklı çabalarımız sürmektedir. Temennimiz; diyalog kanallarının açık tutulması, ikili ilişkilerimizde yakalanan pozitif gündemin devam etmesi, Ege Denizi'nin bir dostluk denizi haline gelmesidir" açıklamasında bulundu. Aktürk, bu hafta içerisinde dünyanın en iyi savunma sanayi şirketlerinin yer aldığı 'Defence News Top 100' listesine giren Türk savunma sanayisi şirketlerini de tebrik etti.

'ORMAN YANGINLARINA KARŞI 877 SORTİ YAPILDI'

TSK'nın, başta deprem sonrası hayatın normalleştirilmesi olmak üzere orman yangınları ve diğer afetlerle mücadele çalışmalarını, ilgili bakanlık ve kurumlarla koordinasyon içerisinde sürdürdüğünü belirten Aktürk, "Oluşturulan 'Rezerv Güç' ile yangın söndürme çalışmalarına sağlanan destek aralıksız devam etmektedir. Bu çerçevede Silahlı Kuvvetlerimize ait uçak ve helikopterler ile farklı bölgelerde çıkan 17 orman yangınının söndürülmesine katkı sağlanmıştır. Helikopter ve uçaklarımız tarafından şimdiye kadar 877 sorti yapılarak yangınlara müdahale edilmiştir. Gelen anlık taleplere istinaden görevlendirmeler devam etmektedir" dedi.

YOKLAMA KAÇAKLARINA BEDELLİ ASKERLİK HAKKI

2022 yılında 'Askeralma Kanunu'nun 9'uncu maddesinde yapılan değişiklik ile yoklama kaçağı, saklı veya bakayalara, bedelli askerliğe müracaat etme hakkının tanındığını hatırlatan Aktürk, "Kanunda yapılan bu değişiklik, 5 Ağustos 2023 tarihinde 'Askeralma Yönetmeliği'ne dahil edilmiştir. Ayrıca bahse konu kanun kapsamında; mülga 1111 sayılı 'Askerlik Kanunu'na göre dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkarılanlardan, ödemeleri gereken yabancı ülke parasını ödemedikleri veya herhangi bir takvim yılında toplam olarak 184 gün ve daha fazla süreyle yurt içinde bulundukları için dövizle askerlik kapsamından çıkarılanların, dövizle askerlik hizmetinden yararlanabilmelerine imkan sağlanmıştır" diye konuştu.

'TACİZLERE ANINDA KARŞILIK VERİLİYOR'

MSB kaynaklarınca, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde 5 askerin şehit olduğu terör saldırısıyla ilgili bilgiler paylaşıldı. TSK'nın Nisan 2022'de başladığı Pençe-Kilit Operasyonu ile zor coğrafi şartlarda terör örgütünün yığınak ve tahkimat alanı Zap bölgesinin temizlenmesinde büyük yol katedildiği belirtildi. Bölgede arama-tarama faaliyetleri sırasında terör örgütü tarafından taciz ve saldırılar gerçekleştirilebildiği ve bunlara gerekli karşılığın anında verildiği kaydedildi. Askeri sağlık hizmetlerinin en iyi şekilde yerine getirilebilmesi için nasıl bir sistem oluşturulabileceği konusunda, MSB ile Sağlık Bakanlığı arasında çalışma yürütüldüğü belirtildi.

EGE'DE YENİ ÜS KARARI: GELİŞMELER TAKİP EDİLİYOR

Bakanlık kaynaklarınca, ABD Temsilciler Meclisi'nin, Ege adalarında yeni üsler kurulmasına dair kararına ilişkin gelişmelerin takip edildiği kaydedildi. Yunanistan tarafından yapılan karşılıklı diyalog açıklamalarına ilişkin, son dönemde ortaya çıkan olumlu havanın devamına yönelik her iki tarafın da çaba sarf ettiği belirtildi. Görüşmeler konusunda Türkiye'nin üzerinde durduğu hususun, güven artırıcı önlemler toplantıları olduğuna dikkat çekilerek, toplantılarla ilgili takvim oluşturulması için teknik seviyede Yunanlılarla temaslara devam edileceği aktarıldı. Öte yandan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in adına sosyal medyada yer alan kişisel hesabın sahte olduğu bildirildi.