AK Parti "Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanları İstişare Toplantısı" yapıldı

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, "Önümüzde yerel seçimler var. Bizde olmayan belediyeleri gönül, eser ve hizmet belediyeciliğiyle buluşturmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin 81 ili ve bütün ilçelerimizi bu heyecan, gayret, enerji ve bu motivasyonla AK belediyecilikte buluşturacağız." dedi.

Ak Parti'den yapılan açıklamaya göre, parti genel merkezinde, "81 İl Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanları Değerlendirme ve İstişare Toplantısı" düzenlendi.

Uygur, toplantıda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yola çıktıklarını, siyasi parti olarak değil, dava şuuruyla hareket ettiklerini belirtti.

2002'den itibaren girdikleri her seçimde milletin teveccühünü Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti ve "AK dava"dan esirgemediğini ifade eden Uygur, "AK teşkilatlar Fatih'in izinden giderek, asıl olanın gönüllerin fethi olduğu anlayışıyla çalışmalarını yürütür." düsturuyla her bir vatandaş ile kucaklaşacaklarını, girilmedik hane, fethedilmemiş gönül bırakmayarak, milli iradeye ve demokrasiye her zaman sahip çıkacaklarının altını çizdi.

"Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceğiz"

Uygur, milletin 28 Mayıs'ta büyük bir oy çoğunluğuyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeniden göreve seçtiğini, Meclis'i de Cumhur İttifakı'na teslim ettiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı'nı işte bu kadrolarla ilk günkü heyecanla, aşkla çalışan, gayret eden, 'aşkınan koşan yorulmaz' diyerek davasına sıkı sıkı bağlı olan, bu topraklardaki teşkilat mensuplarımızla ve 81 ilimiz, bütün ilçelerimizdeki dava arkadaşlarımızla, 85 milyon vatandaşımızla, milletimizle birlikte inşa edeceğiz. Önümüzde yerel seçimler var. Bizde olmayan belediyeleri AK belediyecilikle, gönül belediyeciliğiyle, eser ve hizmet belediyeciliğiyle buluşturmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin 81 ili ve bütün ilçelerimizi bu heyecan, gayret, enerji ve bu motivasyonla AK Parti teşkilatları olarak milletimizin de güveni ve desteğiyle inşallah AK belediyecilikte buluşturacağız."

Uygur, iktidarları boyunca Türkiye tarihinin en büyük demokrasi ve kalkınma hamlelerini gerçekleştirdiklerine dikkati çekerek, "Eser ve hizmet siyasetinin en güzel örneklerini hayata geçirdik. Hak ve özgürlükler anlamında da reform niteliğinde yeniliklere imza attık." diye konuştu.

Milletin gündeminin, kendi gündemleri olmaya devam edeceğini dile getiren Uygur, "Türkiye Yüzyılı'nda hedefimiz, 'güçlü sivil toplum güçlü Türkiye' anlayışı çerçevesinde, sivil toplumu daha da güçlendirerek demokrasimizi tahkim etmek, sivil toplum alanını istismardan korumak, katılımcılığı en yüksek düzeye çıkarmaktır. İşte tam da bu nedenle 81 ilimizde hem milletimiz ile hem de sivil toplum kuruluşlarımızın tamamıyla güçlü diyalogumuzu artırarak Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceğiz." dedi.

"2053 ve 2071 hedeflerimiz için çalışmaya devam edeceğiz"

Vakıf geleneğine, ahilik kültürüne sahip bir medeniyetin mirasçıları olduklarını vurgulayan Uygur, şunları kaydetti:

"Mazluma kol kanat germede ilk sırada olan, zalimin karşısında dimdik duran bir milletiz. Türkiye Yüzyılı'nda bütün illerimizdeki Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlarımıza ve STK'lerimize de büyük işler düşüyor. Bu manada sizler de gerek şehrinize, gerek bölgenize, gerekse de ülkemize ve alanınıza yönelik güzel işler başaracaksınız. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere AK Parti'nin tüm kadroları bu bilinçle sivil toplum alanına büyük bir ihtimam gösteriyor. Toplumumuzun her bir ferdine dokunabilen sivil toplum alanını da hep birlikte daha da güçlendireceğiz.

İşte bu bilinç, bu motivasyonla İslam coğrafyasının umudu, vefakar ve cefakar davanın hizmetkarları olarak milletimize layık olabilmek için daha çok çalışacak, bu uğurda 2053 ve 2071 hedeflerimiz için hiç durmadan koşarcasına çalışmaya devam edeceğiz."

Toplantıda, "Sivil Toplum Kuruluşları ve İşbirliği Stratejileri" ile "Siyasi Partilerin Yönetiminde Sosyal Medya Kullanımı" ve "Etkili İletişim" konularında sunumlar yapıldı.