Konyaaltı Halk Masa Ekibi HayatPark'ta Vatandaşları Dinledi

Konyaaltı ilçesi sakinlerinin istek, talep ve sorunlarına anında çözüm üreten Halk Masa ekibi HayatPark'ta vatandaşları dinledi. Konyaaltı Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne bağlı Halk Masa saha çalışmalarını sürdürüyor. Emekliler Kahvesi'nin ardından HayatPark'ta vatandaşlarla buluşan Halk Masa ekipleri burada talep, istek ve sorunlarını dinledi. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen de Halk Masa'nın belediyenin gözü kulağı olduğunu söyledi. Halk Masa ekiplerinin sahada da vatandaşlarla buluştuğunu aktaran Başkan Esen, 'Ekiplerimiz dijital ortamların yanı sıra telefonla da vatandaşlarımızın istek, talep ve şikayetlerini dinliyor. Vatandaşlarımızın olduğu her yerde ekiplerimiz olacak. Saha çalışmalarına devam edeceğiz. Vatandaşlarımız aynı zamanda istek, talep ve şikayetlerini 0 242 245 55 00 numaralı telefondan Halk Masa'ya da iletebilirler' şeklinde konuştu.

Konyaaltı ilçesi sakinlerinin istek, talep ve sorunlarına anında çözüm üreten Halk Masa ekibi HayatPark'ta vatandaşları dinledi.

Konyaaltı Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne bağlı Halk Masa saha çalışmalarını sürdürüyor. Emekliler Kahvesi'nin ardından HayatPark'ta vatandaşlarla buluşan Halk Masa ekipleri burada talep, istek ve sorunlarını dinledi.

İzmir'den Antalya'ya kızının yanına gezmeye geldiğini belirten Kübra Sağtürk, HayatPark'ın kendileri için olmazsa olmaz bir yer haline geldiğini söyledi. Sağtürk, "Belediyemizden çok memnun kaldığımı her fırsatta dile getiriyorum. İzmir'e gittiğimde eşime, dostuma burayı methediyorum. HayatPark'ta verilen imkan, Emekliler Kahvesi'nde verilen imkan, yürüyüş yolları. Bizler için yapılan o kadar güzel hizmetler var ki. Çay burada 1 lira. Nerede bulacağız bu fiyata. Ben İzmir'de anlatıyorum. İnanmıyorlar nasıl olur diyorlar" diye konuştu.

"Sahada olmaya devam edeceğiz"

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen de Halk Masa'nın belediyenin gözü kulağı olduğunu söyledi. Halk Masa ekiplerinin sahada da vatandaşlarla buluştuğunu aktaran Başkan Esen, "Ekiplerimiz dijital ortamların yanı sıra telefonla da vatandaşlarımızın istek, talep ve şikayetlerini dinliyor. Vatandaşlarımızın olduğu her yerde ekiplerimiz olacak. Saha çalışmalarına devam edeceğiz. Vatandaşlarımız aynı zamanda istek, talep ve şikayetlerini 0 242 245 55 00 numaralı telefondan Halk Masa'ya da iletebilirler" şeklinde konuştu. - ANTALYA