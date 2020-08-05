Kadıköy'de kadına şiddete karşı yüzlerce kadın bir araya geldi Beşiktaş Vapur iskelesi önünde bir araya gelen yüzlerce kadın, kadın cinayetlerine karşı eylem yaptı.

KADIKÖY-Beşiktaş Vapur iskelesi önünde bir araya gelen yüzlerce kadın, kadın cinayetlerine karşı eylem yaptı.

"İstanbul Sözleşmesini Uygula" yazılı maskelerini takan yüzlerce kadın saat 19.00'da Kadıköy-Beşiktaş vapur iskelesinde, ellerinde cinayete kurban giden kadınların isimlerinin bulunduğu pankartlar ile bir araya gelerek, kadına şiddete karşı eylem yaptı. Açık kürsü yapılan eylemde söz hakkı almak isteyen bazı kadınlar da konuşma gerçekleştirdi. Basın açıklaması yapan grup İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanmasına yönelik talepleri karşılanana dek, sokaklarda ve meydanlarda mücadelelerine devam edeceklerini vurgulayarak eylemlerini sonlandırdı. Polisin ise çevrede geniş güvenlik önlemleri aldığı görüldü.

"ÖLMEMEK İÇİN BURADAYIZ"

Eyleme katılan kadınlardan biri olan Dilşah Güner, "Çok öfkeliyiz artık. Ölmemek için buraya geliyoruz. Burada bir sürü kadın toplanıyor ve artık bizi öldürmeyin diye yalvarıyoruz" dedi.

"İSTANBUL SÖZLEŞMESİ BİZİM GELECEĞİMİZ"

Şadiye Şeyda Ataç ise, "Hayatta kalmak için buradayız. İstanbul sözleşmesi bizim geleceğimiz, çocuklarımızın geleceği. Bunun sonuna kadar arkasındayız. Bu sözleşmenin geri çekilmesine asla izin veremeyeceğiz. Bunun için buradayız. Bu sözleşme uygulanmaya başlayıncaya kadar alanları terk etmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

- İstanbul

Kaynak: DHA