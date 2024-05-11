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Kadıköy'de Cumhuriyet Kadınları Derneği Gazzeli annelere destek verdi

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Kadıköy'de Cumhuriyet Kadınları Derneği üyeleri, Gazzeli annelere destek olmak için basın açıklaması yaptı.

Kadıköy'de Cumhuriyet Kadınları Derneği üyeleri, Gazzeli annelere destek olmak için basın açıklaması yaptı.

Kadıköy Meydanı'nda bir araya gelen dernek üyesi kadınlar, Türkiye ve Filistin bayrakları taşıyıp, " Gazze'nin Kahraman anneleri onuruna bu yıl Anneler Günü, vatanları için direnen Filistinli Kadınlar Günü'dür" yazılı pankart açtı.

İsrail ve ABD aleyhine slogan atan kadınlar, Filistin yanlısı protestoların simgesi haline gelen "Leve Palestina (Yaşasın Filistin)" şarkısı çalarken, bazı erkeklerin de eyleme destek verdiği görüldü.

Grup adına basın açıklaması yapan derneğin İstanbul Şubeler Koordinatörü ve Genel Yönetim Kurulu üyesi Zeynep Ses, bu yıl Anneler Günü'nü, vatanları için direnen "Filistinli Kadınlar Günü" olarak ilan ettiklerini söyledi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında çocuk ve kadınların çoğunlukta olduğu 35 bine yakın kişinin hayatını kaybettiğini belirten Ses, pazar günü Gazze dışında dünyanın geri kalan yerlerinde Anneler Günü'nün kutlanacağını ifade etti.

İsrail siyonizmine ve ABD emperyalizmine karşı dünyada yükselen tepkilere dikkati çeken Ses, şunları kaydetti:

"Emperyalist ABD'nin kanatları altında Gazze'de Filistin halkına soykırım uygulayan siyonist İsrail'i lanetliyor, bu zulme direnen yiğit Filistin halkının mutlaka zafere ulaşacağına olan inancımızı haykırıyoruz. Sona yaklaşan emperyalist düzene en ölümcül darbenin Filistin topraklarından geleceğini, güneşin doğudan doğduğu gerçekliği ile biliyoruz. Şehitler veren Filistinli kız kardeşlerimiz. Ülkemizin tam bağımsızlık yolunda emperyalizmle mücadelesine yüreğini koymuş Türk kadınları olarak aklımızla, inancımızla, tüm değerlerimizle onurlu direnişinizi selamlıyoruz. Direnişiniz direnişimizdir. Zafer, emperyalist zalimlerle savaşan Filistin halkının ve tüm mazlumların olacaktır."

Kaynak: AA / Güncel

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