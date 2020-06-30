Jandarmanın uyuşturucu operasyonu kamerada
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Jandarmanın uyuşturucu operasyonu kamerada

JANDARMA ekipleri, yurtdışından temin ettiği uyuşturucuyu İstanbul'da piyasaya sürme hazırlığında olan A.A. düzenlenen operasyonla yakalandı.

Jandarmanın uyuşturucu operasyonu kamerada
30.06.2020 08:23 | Son Güncelleme: 30.06.2020 08:51

JANDARMA ekipleri, yurtdışından temin ettiği uyuşturucuyu İstanbul'da piyasaya sürme hazırlığında olan A.A. düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyonda 15 kilo kokain ile 61 kilo skunk ele geçirildi. Jandarma ekiplerinin şüpheliyi yakalama anı ve araçtaki uyuşturucu maddeleri bulması kameraya yansıdı. 

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri; A.A.'nın yurtdışından yasadışı yollarla temin ettiği uyuşturucu maddeyi İstanbul'da piyasaya süreceği bilgisini üzerine çalışma başlattı. 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu A.A.'nın uyuşturucu maddeleri Kartal ilçesinde bulunan bir dairede depoladığı tespit edildi. 

BAGAJDAN KİLOLARCA UYUŞTURUCU ÇIKTI

Jandarma ekipleri A.A.'yı uyuşturucu maddelerin dağıtımını yapmak için dışarı çıktığı esnada kıskıvrak yakaladı. Araçta yapılan aramalarda; aracın bagaj kısmında paketlenmiş vaziyette 15 kilo kokain ile 61 kilo skunk ele geçirildi. A.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. 

OPERASYON ANI KAMERADA

Öte yandan jandarma ekiplerinin şüpheliyi aracına binerken kıskıvrak yakalama anı ve araçtaki uyuşturucu maddeleri bulması kameraya yansıdı. 


Kaynak: DHA

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