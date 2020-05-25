Jandarma, konteynerlerdeki depremzedelerle bayramlaştı
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Jandarma, konteynerlerdeki depremzedelerle bayramlaştı

Jandarma, konteynerlerdeki depremzedelerle bayramlaştıMalatya'da jandarma ekipleri, meydana gelen 6.8'lik depremde evleri hasar gördükten sonra konteynerlere yerleştirilen depremzedeleri ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

Jandarma, konteynerlerdeki depremzedelerle bayramlaştı
25.05.2020 23:33 | Son Güncelleme: 25.05.2020 23:33

Jandarma, konteynerlerdeki depremzedelerle bayramlaştı

Malatya'da jandarma ekipleri, meydana gelen 6.8'lik depremde evleri hasar gördükten sonra konteynerlere yerleştirilen depremzedeleri ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.Elazığ Sivrice'de 24 Ocak saat 20.55'te 6.8 büyüklüğünde meydana gelen depremin hissedildiği Malatya'nın Kale ilçesinde, evlerinde ağır hasar oluşan depremzedeler konteynerlere yerleştirildi. Ramazan Bayramı'nda da koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan depremzedeleri, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ziyaret etti. Çikolata ve şeker ikram eden jandarmaya, depremzedeler teşekkür etti. Depremzedeler ile bayramlaşan jandarma ekipleri ise yalnız olmadıklarını, her zaman yanlarında olduklarını, bir telefon kadar yakınlarında olduklarını söyledi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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