İstanbul'da yağış
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İstanbul'da yağış

Anadolu Yakası'nda sabah saatlerinde başlayan yağmur, aralıklarla devam ediyor.

İstanbul'da yağış
14.06.2020 10:13 | Son Güncelleme: 14.06.2020 11:10

Anadolu Yakası'nda sabah saatlerinde başlayan yağmur, aralıklarla devam ediyor.

Yağmura aldırış etmeyen bazı vatandaşlar, Üsküdar Salacak Sahili'nde denize girerken, bazı vatandaşların da spor yaptığı görüldü.

Yağmura rağmen Salacak Sahili'nde denize giren vatandaşlardan Ercan Yürek, "İstanbul'un simgesi Kız Kulesi'nde böyle yağmurlu bir havada sevdiğiniz dostlarınızla yüzmeyi tavsiye ediyorum. Islanmaktan korkmayın, zaten ıslak çıkıyorsunuz. Soğuk, sıcak fark etmiyor. Her pazar günü buradayız. İstanbul'un en güzel yerinde kulaç atıyoruz" diye konuştu.

Avrupa Yakası'nda da yağış etkisini artırmaya başladı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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