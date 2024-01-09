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İstanbul Anadolu Yakası'nda Kar Yağışı Başladı

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Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte İstanbul Anadolu Yakası'nda kar yağışı başladı. AKOM tarafından yapılan uyarıda kentin yüksek kesimleri ve kuzey bölgelerinde kar ve karla karışık yağmur bekleniyor.

İSTANBUL Anadolu Yakası'nda hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte kar yağışı başladı.

Akom'dan kentin yüksek kesimleri ile kuzey bölgelerinde kar ve karla karışık yağmur uyarısı yapılmıştı. Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte Anadolu Yakası'nın yüksek yerlerinden Aydos Ormanı'nda aralıklı kar yağışı başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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