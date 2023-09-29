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İstanbul'da Anadolu Yakası'nda Sabah Saatlerinde Başlayan Sağanak Yağış Etkili Oluyor

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Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da Anadolu Yakası'nda sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış ilerleyen saatlerde etkisini arttırdı. Yağış nedeniyle sürücülerin ana arter yollarda kontrollü olarak seyrettiği gözlendi. Yağmur yağışı D-100 Karayolu ve Kadıköy'den görüntülendi. Yağışların İstanbul'da pazar gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

İstanbul Anadolu Yakası'nda sağanak yağış başladı

İSTANBUL - İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış Anadolu Yakası'nda etkili oluyor.

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da Anadolu Yakası'nda sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış ilerleyen saatlerde etkisini arttırdı. Yağış nedeniyle sürücülerin ana arter yollarda kontrollü olarak seyrettiği gözlendi. Yağmur yağışı D-100 Karayolu ve Kadıköy'den görüntülendi.

Yağışların İstanbul'da pazar gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

D-100 Karayolu Anadolu Yakası İstanbul Kadıköy Genel Güncel Haberler

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