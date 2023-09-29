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İstanbul'da Anadolu Yakası'nda Sabah Saatlerinde Başlayan Sağanak Yağış Etkili Oluyor

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da Anadolu Yakası'nda sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış ilerleyen saatlerde etkisini arttırdı. Yağış nedeniyle sürücülerin ana arter yollarda kontrollü olarak seyrettiği gözlendi. Yağmur yağışı D-100 Karayolu ve Kadıköy'den görüntülendi. Yağışların İstanbul'da pazar gününe kadar devam etmesi bekleniyor.