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İstanbul Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 70'e ulaştı

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İstanbul Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 70'e ulaştı İstanbul'da bayramın 2'inci gününde trafik yoğunluğu 71'e ulaştı.

İstanbul Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 70'e ulaştı

İSTANBUL - İstanbul'da bayramın 2'inci gününde trafik yoğunluğu 71'e ulaştı. Bayram sebebiyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Ramazan Bayramı'nın 2'inci gününde yola çıkan vatandaşlar nedeniyle TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkii Ankara ve İstanbul istikametinde zaman zaman trafik yoğunluğu oluştu. Trafik yer yer durma noktasına geldi. İBB verilerine göre trafik yoğunluğu İstanbul genelinde yüzde 71 olarak ölçümlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emre Sertdemir - Güncel

Anadolu Yakası İstanbul Güncel Haberler

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