Emekliler İstanbul'da Tüik Önüne Siyah Çelenk Bıraktı: 'İnsan Onuruna Yaraşır Yaşam Hakkı Yoksa Oy Moy Yok'

Birleşik Emekliler Sendikası üyeleri, yıllık enflasyonu yüzde 50,51 olarak açıklayan Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) İstanbul Bölge Müdürlüğü, Anadolu Yakası Ek Hizmet Binası önüne, üzerinde “TÜİK’in sahte ve talimatlı verilerine değil; çarşı, market etiketine bak” yazılı siyah çelenk bıraktı. Sendika Genel Sekreteri Aysel Lüle, “Emekliye insan onuruna yaraşır bir yaşam hakkı yoksa emekliden sizlere oy moy yok” dedi.

Birleşik Emekliler Sendikası üyeleri, yıllık enflasyonu yüzde 50,51 olarak açıklayan Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) İstanbul Bölge Müdürlüğü, Anadolu Yakası Ek Hizmet Binası önüne, üzerinde "TÜİK'in sahte ve talimatlı verilerine değil; çarşı, market etiketine bak" yazılı siyah çelenk bıraktı. Sendika Genel Sekreteri Aysel Lüle, "Emekliye insan onuruna yaraşır bir yaşam hakkı yoksa emekliden sizlere oy moy yok" dedi.

TÜİK'in mart ayındaki yıllık enflasyonu 50,51 açıklamasını Birleşik Emekliler Sendikası üyeleri, bugün protesto etti. TÜİK İstanbul Bölge Müdürlüğü, Anadolu Yakası Ek Hizmet Binası önünde bir araya gelen emekliler, üzerine "TÜİK'in sahte ve talimatlı verilerine değil; çarşı, market etiketine bak" yazdıkları siyah çelenk bıraktı.

Burada konuşan Birleşik Emekliler Sendikası Genel Sekreteri Aysel Lüle, halkın yaşadığı ile TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileri arasında uçurumlar olduğunu belirtti. Lüle, şunları söyledi:

"EMEKLİYE KURU SOĞAN LÜKS OLDU: Dana etinin kilosu 600 lira. Kuzu etinin kilosu 470 lira. Kaşar peynirinin kilosu 250 lira. Beyaz peynirin kilosu 220 lira. Sebzenin ortalama kilosu 30 lira. Kuru sağan 27 lira. 'Yiğit muhtaç oldu kuru soğana' sözü, AKP hükümeti döneminde gerçek oldu. Emekliye kuru soğan lüks oldu. Bir de emeklinin aklıyla alay eder gibi Bakan Nebati açıklama yapıyor, 'Halkımızın damak tadı oluştu, koyun eti koktuğu için yemiyorlar' diyor. 'Soğanı da göz yaşarttığı için almıyorlar' diyecekleri günler de yakındır. Bakan Nebati'ye hatırlatmak lazım, kokan koyun eti değil, sizlerin yönettiği ülkede tuz koktu.

BÜTÜN EMEKLİLERE AYRIMSIZ ZAM YAPILMASINI TALEP EDİYORUZ: Buradan yalancının şahidi şıracı TÜİK'in önünden iktidara sesleniyoruz. Ülkemizin bir kısmı deprem enkazının altında kaldı. 14 milyon emekli ise enflasyon enkazının altında canıyla cebelleşiyor. Bir an önce amasız, fakatsız, lakinsiz en düşük emekli aylığının temmuzda verilecek zamma kadar olan süreçte asgari ücrete yükseltilmesini, bütün emeklilere ayrımsız zam yapılmasını talep ediyoruz. İki bayramda verilen bayram paralarının asgari ücret oranına yükseltilmesini, emekli maaş ve benzer haklarının emekli sendikaları ile birlikte belirlenmesini talep ediyoruz.

14 MAYIS'TA ÇARŞI, PAZAR, MARKET ETİKETLERİNE BAKARAK TERCİHTE BULUNACAĞIZ: Seçim rüşveti, hazine yardımı değil, ayrımsız bütün emeklilere zam talep ediyoruz. 14 milyon emekliyi açlığa, sefalete teslim ettiniz. Yardıma muhtaç hale getirdiğiniz bizler nutuk dinlemek değil, icraat görmek istiyoruz. Aksi takdirde 14 milyon emekli 14 Mayıs'ta seçim sandığına parti kimliklerimizle değil, çarşı, pazar ve market etiketlerine bakarak gidip tercihte bulunacağız. Bizler yaşamdan değil, çalışma hayatından emekli olduk. Emekliye insan onuruna yaraşır bir yaşam hakkı yoksa emekliden sizlere oy moy yok."