Üye Girişi
Haberler

İstanbul'da İş Makinesi Hizmet Ücretleri Güncellendi

Güncelleme:

İstanbul'da Anadolu Yakası İş Makinecileri Derneği, 2024 yılı için iş makinesi hizmet ücretlerini güncelledi. Buna göre, iş makinesi ile verilen hizmetin 8 saatlik bedeli 2 bin lira, maaşlar ise 150 bin lira olarak belirlendi.

İstanbul'da Anadolu Yakası İş Makinecileri Derneği, 2024 yılı için iş makinesi hizmet ücretlerini güncelledi. Buna göre, iş makinesi ile verilen hizmetin 8 saatlik bedeli 2 bin lira, maaşlar ise 150 bin lira olarak belirlendi.

Anadolu Yakası İş Makinecileri Derneği üyeleri, 2024 yılı için iş makinesi ücretlerini belirledi. Buna göre, iş makinesi hizmetleri 8 saat üzerinden 2 bin lira, kırıcı iş makinesi saati 2 bin 500 lira, kuyu-temel kazma saati 2 bin 500 lira, maaşlar ise 150 bin lira olarak güncellendi. Listeyi açıklayan dernek yöneticisi, "Biz 500 lira zam yapıyoruz makinede, müteahhitler 500 bin lira zam yapıyor dairede" diyerek, iş makinesi operatörlerini açıklanan listedeki fiyatlara uymaya davet etti.

"İş makinecileri gizli kahramanlardır"

Anadolu Yakası İş Makinecileri Derneği Başkan Ali Gedik, yaptığı açıklamada, serbest piyasayı ortadan kaldırarak, fırsatçılara mahal vermeden birlikte karar almak için bir araya geldiklerini söyledi. Gedik, "Ülkemizde iş makineci arkadaşların kıymeti bilinmese de, bu arkadaşlarımız birer gizli kahramanlardır. Günümüzde deprem ve sel gibi önemli olaylarda en ön sıralarda yer alıyoruz. Bizzat ben ve derneğimden iş makineci arkadaşlar depremde Hatay'a birlikte gittik. Bunu gönüllü olarak yaptık, hiçbir ücret talep etmedik. Bu arkadaşlarımızın değerinin bilinmesini istiyoruz. Devletimizde artık operatör yetişmiyor. Devletimizin operatör yetiştirme konusunda bize yardımcı olmasını, kapıları açmasını istiyoruz." dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Anadolu Yakası İstanbul Yerel Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Özkan Şengül kimdir? CHP Yozgat Belediye Başkan Adayı Özkan Şengül kaç yaşında, nereli? Mehmet Gürel kimdir? CHP Yalova Belediye Başkan Adayı Mehmet Gürel kaç yaşında, nereli? Şükrü Şahar kimdir? CHP Van Belediye Başkan Adayı Şükrü Şahar kaç yaşında, nereli? Özkan Yalım kimdir? CHP Uşak Belediye Başkan Adayı Özkan Yalım kaç yaşında, nereli? Ali Mustafa Çelik kimdir? CHP Tunceli Belediye Başkan Adayı Ali Mustafa Çelik kaç yaşında, nereli? Hasan Süha Saral kimdir? CHP Trabzon Belediye Başkan Adayı Hasan Süha Saral kaç yaşında, nereli? Murat Yazıcı kimdir? CHP Tokat Belediye Başkan Adayı Murat Yazıcı kaç yaşında, nereli? Candan Yüceer kimdir? CHP Tekirdağ Belediye Başkan Adayı Candan Yüceer kaç yaşında, nereli? Tacettin Kepenek kimdir? CHP Sivas Belediye Başkan Adayı Tacettin Kepenek kaç yaşında, nereli? Bugün kandil mi? Bugün ne kandili, hangi kandil? Bugün hangi dini gün 2024? Metin Gürbüz kimdir? CHP Sinop Belediye Başkan Adayı Metin Gürbüz kaç yaşında, nereli? Borsa devre mi kesti? Borsa devre kesici ne kadar, kaç dk uygulanacak? Borsa devre kesici ne kadar sürer, ne zaman biter? Murat Molu kimdir? CHP Kayseri Belediye Başkan Adayı Murat Molu kaç yaşında, nereli? Safiye Soyman kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Safiye Soyman kaç yaşında, nereli? Safiye Soyman biyografisi! Acun Ilıcalı, kızı için Yunus Emre'nin cezasını sildi mi? Yasemin Ilıcalı, babasından ne istedi?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title