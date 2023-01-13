Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul Anadolu Yakası'nda sağanak yağış etkili oluyor

Yerel Haberler

İstanbul Anadolu Yakası'nda sağanak yağış etkili oluyor

Meteoroloji Genel müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul Anadolu Yakası'nda sağanak yağış etkili olmaya başladı.

Meteoroloji Genel müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul Anadolu Yakası'nda sağanak yağış etkili olmaya başladı. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda araçlar kontrollü olarak ilerliyor.

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan yağış gecenin ilerleyen saatlerinde etkisini arttırdı. Anadolu Yakası'nda E5 Kara Yolu üzerinde araçlar kayganlaşan yolda kontrollü bir şekilde seyrediyor. Yenisahra mevkiinde trafik akışı yoğun ilerliyor. - İSTANBUL

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Anadolu Yakası İstanbul Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title