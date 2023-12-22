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Anadolu Yakası'nda Sis Etkili Oldu

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İstanbul Anadolu Yakası'nda sabah saatlerinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle bazı gökdelenlerin gözden kaybolduğu görüldü.

? İSTANBUL Anadolu Yakası'nda sabah saatlerinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle bazı gökdelenlerin gözden kaybolduğu görüldü.

Anadolu Yakası'nda haftanın son iş gününde sis etkili oldu. Sabah saatlerinde, Kartal, Maltepe ve Pendik'te etkili olan sis nedeniyle bazı gökdelenlerin, gözden kaybolduğu görüldü. Sisin ilerleyen saatlerde etkisini azaltacağı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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