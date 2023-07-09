İstanbul Anadolu Yakası'nda 19'uncu İhlas Mağazası Ümraniye'de açıldı

İSTANBUL - İhlas Pazarlama'nın İstanbul'da Anadolu Yakasındaki 19'uncu mağazası, edilen dualar eşliğinde Ümraniye'de kapılarını açtı.

İstanbul Anadolu Yakası İhlas Pazarlama Bölge Müdürlüğü'nün 19'uncu mağazası bugün Ümraniye'de Atatürk Mahallesi'nde açıldı. Edilen duaların ve kurdele kesiminin ardından mağaza ziyaretçilere kapılarını açtı. Farklı markalarda çeşitli ürünlerin yer aldığı mağaza uygun vadeler ve cazip şartları ile ziyaretçilerini ağırlayacak.

"İhlas Pazarlamamız son yılların yükselen ve bütün yatırımlarını art arda sürdürebilen bir şirket durumunda"

Açılışta konuşan İhlas Pazarlama Anadolu Yakası Bölge Müdürü Yusuf Özdemir, "İstanbul Anadolu Yakası İhlas Pazarlama Bölge Müdürlüğümüz bünyesinde bugün 19'uncu mağazamızı Ümraniye çarşıda açtık. İyi bir uğraş ile çok güzel bir iş ortaya çıktı. Mağazalarımızda yeni konseptimiz halkımıza en uygun vadelerle, en cazip şartlarda ürün ve hizmetlerimizi sunmak üzeredir. Bu yüzden halkımızın bütün mağazalarımıza teveccühü çok fazla. İnşallah büyüme hem istihdam hem yatırım olarak devam ediyor. İhlas Pazarlamamız son yılların yükselen ve bütün yatırımlarını art arda sürdürebilen bir şirket durumunda. İnşallah daha güzel işlerle, daha iyi noktalarda daha büyük mağazalarla bu şekilde yatırımlarımıza devam edeceğiz" dedi.