Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbulluları heyecanlandıran sözler: Bayramın ilk günü kentsel dönüşüme ivme katacak müjde vereceğiz

Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi'nin anahtar teslim töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbullulara önemli mesajlar verdi. Mega kentte 1,5 milyon konutun acil dönüştürülmesi gerektiğini belirten Erdoğan, "Avrupa ve Anadolu Yakası'nda 500 binlik uydu kentler düşünüyoruz. Kentsel dönüşüm kredilerinin limitlerini 1 milyon 250 bin liraya çıkardık. Bayramın ilk günü kentsel dönüşüme ivme katacak yeni bir müjdeyi milletimizle paylaşacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi 1. Etap Anahtar Teslimi ile 2. ve 3. Etaplarda Kentsel Dönüşüm Başlangıç Töreni'ne katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada kentsel dönüşüm konusunda İstanbulluları heyecanlandıran sözler sarf etti.

"YENİ BİR MÜJDE VERECEĞİZ"

Erdoğan, " İstanbul'da acilen dönüştürülmesi gereken 1,5 milyon konut var. Avrupa ve Anadolu yakasında 500 bin konutluk uydu kentler planlıyoruz. Bu çerçevede kentsel dönüşüm kredilerinin limitlerini 600 binden 1 milyon 250 bin liraya çıkardık. Bayramın ilk günü kentsel dönüşüme ivme katacak yeni bir müjdeyi milletimizle paylaşacağız. Deprem yıkıntılarının altında canlarımızın yitip gitmemesi için kentsel dönüşüm çalışmalarında en küçük ihmale meydan vermemeliyiz. Ne İstanbul ne de Türkiye. Böyle bir tehdidin altında kalmayı hak etmiyoruz." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Hamdolsun devletimizin gücü, milletimizin birliği sayesinde bu felaketlerin üstesinden gelerek yolumuza devam ediyoruz. Her felaket almamız gereken tedbirleri hatırlatıyor. Depremin ağır sonuçlarıyla ilgili 99'dan kalma tecrübemiz zaten vardı. Ülkemiz fay hattı tehdidiyle karşı karşıyadır. Türkiye'nin tamamını içine alan afet risk yönetimi sistemi kurmak amacıyla uzun süredir yoğun gayret gösteriyoruz. Kentsel dönüşüm de bu çerçevede önem verdiğimiz konulardan biridir. Nüfus yoğunluğu insani ve ekonomik sonuçları sebebiyle İstanbul önceliklerimizin başında yer almak mecburiyetindedir.

"60 BİN VATANDAŞIN YAŞAYACAĞI KONUTLAR YAPIYORUZ"

Deprem bizim hazırlıklarımızın bitmesini beklemiyor. Bunun için mevcut projeleri hızlandırmakta hem de yeni projeleri olabilecek en kısa sürede hayata geçirmekte kararlıyız. 830 bin metrekareyi bulan alanı ile Fikirtepe ülkemizin en önemli projelerinden biridir. 18 parselde yürütülen Yeni Fikirtepe Projesi'ne 2020 yılında başlandı. 20 milyar liralık yatırımla 60 bin vatandaşın yaşayacağı konutlar yapıyoruz.

Şu anda parsellerde yüzde 27 ile yüzde 84 arasında gerçekleşmelere ulaşılmış durumdadır. Bir başka ifadeyle projenin 3'te 1'i tamamlandı. İlk etapta inşa edilen 16 bin 484 konutun anahtarlarını teslim ediyoruz. Projenin ikinci ve üçüncü etaplarında dönüşüm çalışmalarını başlatıyoruz. 2024 Temmuz ayına kadar konutlar sahiplerine teslim edilmiş olacak. Gönül projenin yatay projeyle gerçekleştirilmesi istenirdi.

"TÜRKİYE'Yİ DE FİKİRTEPE'NİN ESKİ HALİ GİBİ ALDIK"

Fikirtepe 1950 yılına kadar Sultan 5. Murat'ın av köşkünden başka bir şey olmayan mesire yeriydi. Sonra 3 mahalleden oluşan koca bir gece kondu şehri ortaya çıktı. Dönüşüm projemizin tamamlanmasıyla Fikirtepe artık gecekondularla anılan yer olmaktan çıkıyor. İstanbul'a ve Fikirtepe halkına ait modern, nezih bir cazibe merkezi olarak şehirde yerini alıyor. 21 yıllık iktidarımızı en yalın haliyle göstermeye değerdir. İstanbul'un en sorunlu bölgesini aldık, en prestijli yeri haline getirdik. İşte Türkiye'yi de 21 yıl önce Fikirtepe'nin eski hali gibi aldık. 1 yılda tertemiz bir İstanbul meydana getirdik. 1 yılda susuzluğu giderdik ve İstanbul suyuna kavuştu. Sabırla ve azimle çalışarak hayata geçirdiğimiz demokrasi ve kalkınma atılımlarıyla yoklukların, yoksullukların, yasakların, baskıların, zulümlerin, kavgaların, çekişmelerinin ülkesini Türkiye Yüzyılı'nın eşiğine getirdik.

"KANDİL'DEN MEYDAN OKUYORLAR"

Vesayetle mücadele ettik, emperyalistlere meydan okuduk, eğitimden sağlığa her alanda reformlar yaptık. Terör örgütleriyle, darbecilerle çarpıştık. Kandil'e yavrularımızı bunlar kaçırmadı mı? Diyarbakır annelerini bunlar gözü yaşlı hale getirmedi mi? Artık ne Gabar, ne Cudi, ne Tendürek ne Besler kaldı. Bütün buradaki mağaraları delik deşik ettik.

Şimdi Kandil'den meydan okuyorlar. Ne diyorlar, 'Bay Bay Kemal'i destekleyeceğiz'. Ben de diyorum ki 14 Mayıs'ta benim milletim Kandil'e prim vermeyecek. Çok çalışacağız, ana kademe, kadın kolları, gençler çok çalışacağız. Biliyorsunuz karşımızda 7'li bir ittifak oluşturdular. Aylar, yıllar süren kavganın ardından da karşımıza Bay Bay Kemal'i aday olarak çıkardılar. Ama bu Bay Bay Kemal her biri ayrı alemde yaşayan 7 cumhurbaşkanı yardımcısından habersiz adım atmayacakmış. Böyle devlet yönetimi olur mu? Bu nasıl bir kafa? Nasıl bir anlayış? Bunlar devletimizi batırmaktan başka hiçbir şeye yaramaz. Yol erkenken kararımızı vereceğiz ve sandıkları patlatacağız."