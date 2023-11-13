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Posta güvercinleri 800 kilometrelik yarışta uçtu

İstanbul Anadolu Yakası Posta Güvercini Sevenler Derneği'nin düzenlediği posta güvercinleri yarışmasının finalinde 350 güvercin Sivas'tan Gebze ve Edirne'ye 800 kilometre uçtu. Yarışmanın ödül töreninde 42 kupa sahiplerini buldu. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, güvercinlerin iletişimde kullanılan en eski yöntemlerden biri olduğunu belirtti ve katılımcıları tebrik etti.