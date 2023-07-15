15 Temmuz Şehitler Makamı'na Ziyaretler

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası girişinde bulunan 15 Temmuz Şehitler Makamı ve Hafıza 15 Temmuz Müzesi, FETÖ'nün darbe girişiminin 7. yılında ziyaretçi akınına uğruyor. Vatandaşlar, 251 şehidin adının yer aldığı ve 24 saat sela okunan makamı ziyaret etmeye başladı.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER MAKAMI'NA ZİYARETLER (havadan görüntüyle)

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası girişinde bulunan 15 Temmuz Şehitler Makamı ve Hafıza 15 Temmuz Müzesi, FETÖ'nün darbe girişiminin 7. yılında sabah saatlerinden itibaren ziyaretçi akınına uğruyor,

Vatandaşlar, içinde 251 şehidin adının yer aldığı ve 24 saat sela okunan 15 Temmuz Şehitler Makamı'nı sabah erken saatlerden itibaren ziyaret etmeye başladı. Ziyaretlerin gün boyu, yoğunluğunu arttırarak devam etmesi bekleniyor.