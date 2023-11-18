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İstanbul Anadolu Yakası'nda sağanak yağış etkili oluyor

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış Anadolu Yakası'nda etkili oluyor. Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da Anadolu Yakası'nda sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış ilerleyen saatlerde etkisini arttırdı. Yağış nedeniyle sürücülerin ana arter yollarda kontrollü olarak seyrettiği gözlendi. Yağmur yağışı Anadolu Yakası'nda birçok semtten görüntülendi. Yağışların İstanbul'da bugün ve yarın etkili bir şekilde devam etmesi bekleniyor.