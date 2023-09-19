İmamoğlu: "Kimin Oy Verdiğine Değil, 'Milletimiz Hizmetimizden Memnun Mu, Yüzü Gülüyor Mu' Ona Bakarım"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Anadolu Yakası'ndaki 6 ilçedeki su baskınlarına, 660 milyon liralık yatırımla son verecek projenin temelini attı. Temel atma töreninde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bizden önceki dönem görev yapan bir Belediye Başkanı, kürsüden, ‘Elbette bize daha çok oy verenlere metroyu getireceğiz’ diye bir beyanda bulunmuştu. Biz ise milletin kime oy verdiğine değil, her bireyin Türkiye Cumhuriyeti'nin asli birer vatandaşı olduğuna, eşit hissedarları olduğuna bakıyoruz. Ben vatandaşlarıma baktığımda, ‘Hangisi bana oy verdi ya da hangisi bana oy vermedi’ diye değil, ‘Milletimiz hizmetimizden memnun mu değil mi? Yüzü gülüyor mu’ ona bakarım” dedi.

Haber: OKTAY YILDIRIM Kamera: ADEM KARABAYIR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Anadolu Yakası'ndaki 6 ilçedeki su baskınlarına, 660 milyon liralık yatırımla son verecek projenin temelini attı. Temel atma töreninde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bizden önceki dönem görev yapan bir Belediye Başkanı, kürsüden, 'Elbette bize daha çok oy verenlere metroyu getireceğiz' diye bir beyanda bulunmuştu. Biz ise milletin kime oy verdiğine değil, her bireyin Türkiye Cumhuriyeti'nin asli birer vatandaşı olduğuna, eşit hissedarları olduğuna bakıyoruz. Ben vatandaşlarıma baktığımda, 'Hangisi bana oy verdi ya da hangisi bana oy vermedi' diye değil, 'Milletimiz hizmetimizden memnun mu değil mi? Yüzü gülüyor mu' ona bakarım" dedi.

İSKİ, kentin Anadolu Yakası'ndaki Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli ve Ümraniye ilçelerinde yaşanan su baskınlarına son verecek projenin temelini attı. Toplamda 660 milyon liraya mal olacak atık su, yağmur suyu hatları ve dere ıslahı çalışmalarının başlangıcı için Sultanbeyli Kent Meydanı'nda tören düzenlendi. "Anadolu Yakası İlçeleri Çevre Projeleri Temel Atma Töreni", İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'ün katılımlarıyla gerçekleştirildi.

"Yeni Yatırımlar Yeni Atılımlar" başlığı altında düzenlenen törende, İmamoğlu ve İSKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa birer konuşma yaptı.

Konuşmasında, İstanbul'da ihmal edilmiş ne varsa, onları tek tek analiz edip, aksatmadan hizmetleri hayata geçirdiklerini ifade eden Ekrem İmamoğlu, şunları söyledi:

"BİR KESİMİ, BİR BÖLÜMÜ DEĞİL, İNSANLARIN TÜMÜNÜ İLGİLENDİREN MESELELERİ ÖNCELEYEREK HAREKET EDİYORUZ: Hizmet ederken eşitliği önemsiyoruz. Her ilçeye, her insanımıza eşit gözle bakıp, hizmetlerimizi tek tek hayata geçiriyoruz. İstanbul'umuzun tüm sorunlarını geleceğe dönük, dünyanın en güzel kenti olma yolculuğunda çözüme kavuşturmayla ilgili adımları tek tek atıyoruz. Tabii burada, 'Bugünün sorunları, yarının sorunları' derken, geçmişten kalan, eksik bırakılan işleri de tamamlamak, elbette görevimiz. Kamu yararını mutlak gözetiyoruz. Bir kesimi, bir bölümü değil, insanların tümünü ilgilendiren meseleleri önceleyerek hareket ediyoruz. Mutlaka akıl ve bilimle projelerimizi tasarlıyor, hataya fırsat vermiyoruz.

ÇEVRE YATIRIMLARIMIZLA ANADOLU YAKASI'NA NEFES ALDIRACAĞIZ: Attılan bu temelle, Sultanbeyli ile birlikte toplam 6 ilçenin altyapı sorunlarını çözeceğiz. Aynı zamanda çevre kirliliğini de ortadan kaldıracak olan çalışmalar bunlar. Bu kapsamda dere ıslahı, atık su şebeke ve kolektör imalatı, yağmur suyu dahil, tam 65 bin metre imalat yapacağız bu yatırımla birlikte. 6 ilçedeki İSKİ yatırımlarımızın toplamı 660 milyon lirayı geçecek. Yağmur ve atık suların ayrıştırılmasıyla, denizlere ve İstanbul'a su sağlayan barajlara, söz konusu 6 ilçeden kirli su akışı kesilecek. Islah edilecek dere yatakları boyunca da şehre milyonlarca metrekarelik Yaşam Vadileri kazandırıyoruz. Çevre yatırımlarımızla Anadolu Yakası'na nefes aldıracağız. İstanbul'un ihmal edilmiş sorunlarını çözerek, İstanbulluları daha mutlu, daha huzurlu, daha keyifli bir yaşam alanlarına kavuşturacağız.

ÇEKMEKÖY, SANCAKTEPE VE SULTANBEYLİ'YE METRO MÜJDESİ: Çalışmalar kişisel menfaatler üzerinden, bir avuç insanın yararına değil, toplumun faydasına devam ettiriyoruz. Ufacık bebeğimizden en yetişkinine varıncaya kadar, insanlarımızı gözeten bir kent yönetimi, bir şehir yönetimi İstanbul'umuzda var artık. ve İstanbul'da bütünüyle böyle hareket ettiğinizde, zaten sorunları çözüme kavuşturmak gibi bir prensibin de sahibi olmak ve bunu gururla temsil etmek görevini yerine getiriyoruz. Hizmetlerimiz İstanbul'un 39 ilçesine eşit şekilde gerçekleştiriyoruz. Göreve geldiğimizde yüzde 1 ilerleme seviyesiyle teslim aldığımız Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metrosunda büyük ilerleme sağladık. Hattın Çekmeköy'ü Sancaktepe'yle buluşturacak bölümünü 2024 yerel seçimlerinden önce hizmete açacağız. İnşallah fazla değil, 2025'in başında Sultanbeyli'yi Sancaktepe'ye, oradan Çekmeköy'e, dolayısıyla Ümraniye'ye, Üsküdar'a, Ataşehir'e, Göztepe'ye bağlayan bir ağa kavuşturmuş olacağız.

METROMUZU SULTANBEYLİ'YLE BİZ BULUŞTURACAĞIZ: Bizden önceki dönem görev yapan bir Belediye Başkanı, kürsüden, 'Elbette bize daha çok oy verenlere metroyu getireceğiz' diye bir beyanda bulunmuştu. Biz ise, milletin kime oy verdiğine değil, her bireyin Türkiye Cumhuriyeti'nin asli birer vatandaşı olduğuna, eşit hissedarları olduğuna bakıyoruz. Ben vatandaşlarıma baktığımda, 'Hangisi bana oy verdi ya da hangisi bana oy vermedi' diye değil, 'Milletimiz hizmetimizden memnun mu değil mi? Yüzü gülüyor mu' ona bakarım. O bakımdan, düzeltilen projesiyle, ortaya konan finansman kabiliyetiyle, inşallah metromuzu da Sultanbeyli'yle biz buluşturacağız. Şehrin sorunlarını, her şeyden önce vatandaşı merkeze koyarak; ihtiyacı, sosyal adaleti gözeten bir anlayışla çözmeye devam edeceğiz. İnsana saygıyı, kente özen gösteren anlayışı bu şehirde kalıcı kıracağız. Kim bundan önce iyi hizmet etmişse, ona saygı gösteren, ama aynı şekilde yapılan yanlışları da düzelten, bundan sonra da bu şehre birilerinin ihanet etmesine asla fırsat vermeyen, imkan tanımayan bir yönetim olacağız.

İSTANBUL TARİHİNDE BU KADAR İMAR SORUNUNUN ÇÖZÜLDÜĞÜ BİR DÖNEMİ YAŞANMAMIŞTIR: İstanbul'un her konusunu çözerken, şeffaf bir şekilde hareket ettiğimizi, çözülmeyen konuları taraflarıyla aynı masada oturarak çözüme kavuşturduğumuzu, hangi ilçe belediyesi olursa olsun, o ilçenin belediyesi, belediye başkanı yönetimiyle Büyükşehir Belediyesi'nin aynı masada sorunların çözümünde ortak akılla süreç yönetme prensibine sahip bir şekilde çalıştırdığımızı bilmenizi isterim. Kurumlar arası iletişimin neredeyse sıfır olduğu bir dönemde, Meclis'teki çoğunluk yönetimimize ait olmadığı halde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak, İstanbul tarihinde hiçbir dönem bu kadar imar sorununun çözüldüğü bir dönemi yaşamamıştır. Tek sebebi; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sorunlara şeffaf yaklaşımıdır. Bizim aldığımız terbiyenin gereği tamamen budur. Halka hizmetin Hakk'a hizmet olduğunu, milletine hizmet etmek için bu göreve talip olduğumuzu, şu anda oturduğumuz koltuğun millete ait olduğunu ve bir gün tekrar millete teslim edileceğini bilen insanlarız. Bu anlayışı, kamunun her aşamasına eğer nakşedebilirsek, emin olunuz ki çocuklarımızın, gençlerimizin de geleceği teminat altındadır. Biz bunu biliriz ve bu anlayışla çalışmaya devam ederiz.

SUYUMUZU BOŞA AKITMAMALI, İSRAFA SON VERMELİYİZ: Evlatlarımızın geleceğini de düşünüyorsak, çevremizi temiz tutmalı, suyumuzu boşa akıtmamalı, israfa son vermeliyiz. Suyla ilgili yatırımlarımız elbette devam ediyor. Ama bu iş, sadece yatırım yapmakla çözülmüyor. Sizler de suyu kullanırken, yaşamın içerisinde bu sürece katkı sunmayı unutmamalısınız. El birliğiyle, iş birliğiyle, iklim sorununa hep birlikte dur demeli, iklim değişikliğiyle mücadelede ortak akılla yol yürümeliyiz."

2019'DAN BU YANA BÖLGEYE YAPILAN YATIRIM 6 MİLYAR LİRAYI GEÇTİ

Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli ve Ümraniye ilçelerinde 2019 yılından bu yana yapılan yatırımların toplam maliyeti 6,04 milyar lira olarak kayıtlara geçti.

Sultanbeyli ilçesinde; 74 milyon 702 bin 676 lira maliyetle; 17 bin 840 metre atıksu şebeke ve kolektör hattı yapıldı. Yine aynı bölgeye; 8 milyon 627 bin 611 liraya bin 225 metre yağmursuyu hattı, 111 milyon 383 bin 188 liraya bin 868 metre dere ıslahı, 43 milyon 581 bin 726 liraya 6 bin 661 metre içme suyu, isale ve şebeke hattı inşa edildi. Ömerli Emirli İkinci Kademe İçme Suyu Arıtma Tesisi'den Sultanbeyli'ye düşen yatırım payı ise 103 milyon 181 bin 152 lira oldu. 2 milyon 74 bin 701 liraya dere ve kanal temizliği yapıldı. Tüm bu yatırımlar ele alındığında, Sultanbeyli'de 2019'dan bugüne kadar toplamda 343 milyon 551 bin 54 liralık yatırım gerçekleştirildi.