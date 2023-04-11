İstanbul Anadolu Yakası'nda trafik yüzde 90'a ulaştı: Trafik durma noktasına geldi
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İstanbul Anadolu Yakası'nda trafik yüzde 90'a ulaştı: Trafik durma noktasına geldi İstanbul'da mesai çıkışı trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı.
İstanbul Anadolu Yakası'nda trafik yüzde 90'a ulaştı: Trafik durma noktasına geldi
İSTANBUL - İstanbul'da mesai çıkışı trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı. Yağmurun da etkisiyle artan yoğunluk nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi.
İstanbul'da yağışlı havanın etkisiyle birlikte Kadıköy Bostancı D-100 karayolu üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik yer yer durma noktasına geldi. İBB verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 90 olarak ölçümlendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa