İletişim Başkanı Altun: "Devletimiz bu hain terör örgütüne mübarek Ramazan günü gerçekleştirdiği bu...
İletişim Başkanı Altun: "Devletimiz bu hain terör örgütüne mübarek Ramazan günü gerçekleştirdiği bu alçak saldırının hesabını soracaktır.
14.05.2020 15:34 | Son Güncelleme: 14.05.2020 15:34
İletişim Başkanı Altun: "Devletimiz bu hain terör örgütüne mübarek Ramazan günü gerçekleştirdiği bu alçak saldırının hesabını soracaktır. Siyaset şemsiyesi altında PKK, FETÖ ve DHKP-C gibi terör örgütlerine payanda olanlara da bunun hesabını hem devletimiz hem milletimiz soracaktır." - ANKARA
Kaynak: İHA