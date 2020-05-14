İletişim Başkanı Altun: "Devletimiz bu hain terör örgütüne mübarek Ramazan günü gerçekleştirdiği bu... İletişim Başkanı Altun: "Devletimiz bu hain terör örgütüne mübarek Ramazan günü gerçekleştirdiği bu alçak saldırının hesabını soracaktır.

İletişim Başkanı Altun: "Devletimiz bu hain terör örgütüne mübarek Ramazan günü gerçekleştirdiği bu alçak saldırının hesabını soracaktır. Siyaset şemsiyesi altında PKK, FETÖ ve DHKP-C gibi terör örgütlerine payanda olanlara da bunun hesabını hem devletimiz hem milletimiz soracaktır." - ANKARA Kaynak: İHA