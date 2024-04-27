Müsavat Dervişoğlu: Türkiye'nin meydanlarında Tayyip Erdoğan'la hesaplaşmak istiyorum

HABER: MERVE GÜVEN - OGÜN AKKAYA - KAMERA: ONUR BİNGÖL

(ANKARA) - İYİ Parti'nin bugün yapılan Olağanüstü Kurultayı'nda Genel Başkan Adayı olarak yarışan Müsavat Dervişoğlu, yaptığı konuşmada, "Sizlere yalvarıyorum. Allah rızası için diyorum. Türkiye'nin meydanlarında Tayyip Erdoğan'la hesaplaşmak istiyorum. Bana o gücü verin. Bana o desteği verin. Benden esirgemeyin. İYİ Parti siyaseten milletin gönlünde hala bir umut merkezi" dedi.

5. İYİ Parti Olağanüstü Kurultayı'nda genel başkanlık için yarışan adaylar arasında yer alan TBMM Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'nun yaptığı konuşmaran öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"İYİ Parti çeşitli saldırıların muhatabı kılınmaya çalışıldı. Onun sonucudur ki o sürecin akabinde girmiş olduğumuz yerel seçimlerde maalesef başarılı olamadık. Bu başarısızlığı henüz değerlendirmeden özeleştirimizi yapmadan, yapamadan bu kongreyle karşı karşıya kaldık. Aslında meselenin doğru anlaşılması ve yorumlanabilmesi uzun vadede partimize kazandıracaklarının hatırlanması lazım. Bunları yapamadık. Sayın genel başkanımız milletimeze verdiği sözün gereği olarak aday olmayacağını açıklayarak bu kurultayın zeminini oluşturdu.

"BÜTÜN ADAYLARIMIZ KENDİLERİNE YAKIŞAN GELENEKLERE UYGUN TAVIR SERGİLEDİ"

Adaylardan bir tanesi benim değerli ağabeyim, aile dostum Sayın Koray Aydın'dır. Bu adayların bir diğeri de yine benim sevgili kardeşim Tolga Akalın'dır. Ben de bir adayımızın ağabeyi, bir adayımızın da kardeşi olarak bugün huzurunuzdayım. Bu kongre sadece İYİ Partililerin gözünü diktiği bir kongre değil. Bu kongre büyük Türk milletinin takip ettiği bir kongre. Bu kongrenin öncesinde yaşanan süreci takip ettiyseniz görmüşsünüzdür. Başka partilerde olduğu taraftarlaşma, yalan ve fitne sokağa dökülmemiştir. Bütün adaylarımız kendilerine yakışan geleneklere uygun bir tavır sergilemişlerdir.

"İYİ PARTİ'NİN GÜNEŞİ HİÇ SÖNMEYECEK"

Kolay günler beklemiyor bizleri. Sadece kongre yapmayacağız. Bu kongrenin sonucunda İYİ Parti'nin karşı karşıya kaldığı sorunların aşılması ve yaraların sarılması için çaba sarf edeceğiz. Biliyorum derdimiz var, kırgınlıklarımız var. Dargınlıklarımız var. Birleşmeli ve aşmalıyız. Bu ülkede partimizi bekleyen ne kadar problem varsa aslında emin olun o problemler Türkiye'yi bekleyen problemlerdir. İYİ Parti kurulduğunda hangi dertler varsa bugün katlanarak büyümek suretiyle önümüze gelmiştir. Bu İYİ Parti'nin kuruluş gerekçesinin hala geçerli olduğunun da bir delilidir. O yüzden söylüyoruz İYİ Parti'nin güneşi hiç sönmeyecektir.

"KARARI MÜŞTEREKEN ALDIK AMA UYGULAMADIK"

Yerel seçimlerden çıktık. Başarısızlık tanımlaması yapılıyor. Bu kararı alırken müştereken aldık. Fakat bu kararı uygularken, müştereken uygulayamadık. Özellikle büyükşehirlerde AK Parti'nin baskın kampanya uygulamaları münasebetiyle halk kutuplaştırıldı. Kimin kazanacağına bakmak yerine, kimin kaybetmesi gerektiğine baktı. Oy kullanma tercihini de maalesef öyle kullandı. İktidarın baskın kampanyası seçmeni o kadar etkiledi ve kutuplaştırdı ki AK Parti gelmesin diye vatandaşlarımız ve belki de parti tabanımızdan bazıları oy kullanma tercihini öyle şekillendirdi. Diyecek bir şeyim yok ama bu işin içinden elimizi yıkayarak çıkamayız bunun bilinmesini istiyoruz.

"YASAMA, YÜRÜTME, YARGI ORTADAN KALMIŞTIR"

Türkiye yorgundur. Sadece biz değil, Türkiye'de yorgundur. Parti devletleşmiş, devlet partileşmiştir. Yargı siyasallaşmıştır. Adalet askıya alınmıştır. Hukukun üstünlüğü arayışı yerine üstünlerin hukuk tesis edilmiştir. Nepotizm her yeri sarmıştır. Adam kayırmacılık, mülakatlarda yapılan usulsüzlükler gençlerimizin gelecek kaygısını arttırmıştır. Yasama, yürütme, yargı ortadan kalmıştır.

"İYİ PARTİ TOPLUMUN BÜTÜN KESİMLERİNİ KUCAKLAYACAKTIR"

Siyasetin neresinde konumlanacaksınız? diyorlar. Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet nerede konumlanmışsa İYİ Parti'de orada konumlanacaktır. Siyasetin merkezi misiniz? Sağı mısınız, solu musunuz? diye soruyorlar. Buradan söylüyorum. Atatürk'ün kurduğu

Cumhuriyet ve Türk milliyetçiliği vardır. İYİ Parti kuruluş amacına bakıldığında elbette siyasetin merkezinde olacaktır. Verilecek mücadeleyi asla ıskalamayacaktır. Toplumun bütün kesimlerini kucaklayacaktır. Alevisiyle, Sünnisiyle, Türküyle, Türkmeniyle, Kürdüyle herkese kollarını açacaktır. Siyasi görüşlere karşı değiliz. Farklı bakış açılarına karşı değiliz. Türk bayrağına ve İstiklal Marşı,'na saygısızlık edenlerin İYİ Parti ile yan yana gelmesi, yan yana durabilmesi mümkün değildir. Hiç kimseye düşmanlığımız yok.

"BANA O GÜCÜ VERİN"

Sizlere yalvarıyorum. Allah rızası için diyorum. Türkiye'nin meydanlarında Tayyip Erdoğan'la hesaplaşmak istiyorum. Bana o gücü verin. Bana o desteği verin. Benden esirgemeyin. İYİ Parti siyaseten milletin gönlünde hala bir umut merkezi."