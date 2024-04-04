Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği Senegal'de İftar Programı Düzenledi
Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği, Senegal'de iftar programı düzenledi.
Dakar'ın sembollerinden tarihi denizi feneri Phare des Mamelles'te Dakar Yunus Emre Enstitüsü işbirliğinde verilen iftara ülkenin sanat, siyaset ve spor dünyasının önde gelen isimleri, yabancı büyükelçiler ve Türk iş insanlarıyla kurum temsilcileri katıldı.
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda ünlü neyzen Burak Malçok, davetlilere unutulmaz bir gece yaşattı.