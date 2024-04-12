CHP, 16 siyasi partinin bayram ziyaretine ev sahipliği yaptı

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), aralarında AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve İYİ Parti gibi Türk siyaset tarihinde aktif olarak faaliyet gösteren 16 siyasi partiden oluşan heyetleri kabul etti.

Ramazan Bayramı dolayısıyla siyasi partilerin bayram ziyaretleri gerçekleşti. Bu çerçevede CHP, aralarında AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve İYİ Parti gibi Türk siyaset tarihinde aktif olarak faaliyet gösteren 16 siyasi partiden oluşan heyetleri, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka başkanlığındaki heyet partinin Genel Merkez binasında karşıladı.

Sabah saat 09.30'da ilk olarak AK Parti heyetiyle başlayan ve 16.30'da Milli Yol Partisi heyeti ile son bulan bayram görüşmeleri, 15'er dakikalık aralarla gerçekleşti.

Görüşme sırasında parti heyetleri, 31 Mart'ta gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası ortaya çıkan sonuç hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Parti heyetleri arasında gerçekleşen ziyaretlerde Ramazan Bayramı dolayısıyla başta Filistin olmak üzere bütün dünyada barışın, huzurun, refahın ve kardeşlik duygusunun daha da yükselmesi temennisinde bulunuldu.