Hrant Dink Vakfı'nı tehdit eden şüpheli adliyeye sevk edildi
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Hrant Dink Vakfı'nı tehdit eden şüpheli adliyeye sevk edildi

Hrant Dink Vakfı'na tehdit içerikli elektronik posta gönderilmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Hrant Dink Vakfı'nı tehdit eden şüpheli adliyeye sevk edildi
31.05.2020 16:45 | Son Güncelleme: 31.05.2020 17:40

Hrant Dink Vakfı'na tehdit içerikli elektronik posta gönderilmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Konya'nın Selçuklu ilçesindeki evinde gözaltına alınan H.A'nın İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli H.A. Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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